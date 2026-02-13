Ítalo Coriolano: Flávio Dino contra o "império dos penduricalhos"

Foto: opovo mais Ítalo Coriolano 7 .JPG

Um dos principais obstáculos para o real desenvolvimento do Brasil está nas injustiças que atravessam vários aspectos da nossa sociedade. No serviço público não é diferente: uma casta ganhando bem acima do teto constitucional de pouco mais de R$ 46 mil, e uma grande parcela recebendo bem aquém do que deveria. O "bolo" dos privilegiados vai crescendo por meio dos chamados "penduricalhos", que são benefícios, auxílios e gratificações que se somam ao salário-base, furando o limite estabelecido.

Contra o chamado "império dos penduricalhos" está o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que no último dia 5 de fevereiro emitiu uma decisão liminar que suspende de forma imediata as verbas indenizatórias que não tenham base legal clara, atingindo os Três Poderes de todas as esferas: federal, estadual e municipal. Um "arrastão" de moralidade em instituições que naturalizam certos absurdos. Os órgãos de todo o País têm um prazo de 60 dias para reavaliar a base legal de todos os pagamentos feitos a seus servidores.

A reação, claro, foi imediata: o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e associações de magistrados recorreram ao STF para tentar anular essa medida, e o Pleno irá se reunir no próximo dia 25 de fevereiro para referendar ou não a decisão de Flávio Dino. Infelizmente, boa parte dessas distorções tem amparos legais específicos, mas não deixa de ser uma oportunidade importante de colocar luz e debater um problema que não pode mais ser ignorado.

Só para se ter uma ideia da gravidade do assunto, esses excessos salariais custaram ao menos R$ 20 bilhões aos cofres estatais entre agosto de 2024 e julho de 2025. Dinheiro que com certeza fez falta em áreas como saúde e segurança pública. Uma verdadeira esculhambação protagonizada por quem não sabe o significado ou perdeu a noção do conceito de espírito público.

Nada contra quem queira ser milionário, mas o lugar dessas pessoas é outro: a iniciativa privada. Servidor precisa, sim, ser bem remunerado, mas há casos que fogem totalmente do razoável. No fim do ano passado, por exemplo, o ministro do STJ Marcos Buzzi, aquele acusado de importunação sexual, ganhou R$ 750 mil brutos no intervalo de quatro meses.

Pesquisa encomendada por duas organizações - Movimento Pessoas à Frente e República.org - revela que, ao todo, 53 mil servidores no Brasil ganham acima do teto do funcionalismo, liderando um ranking que inclui países ricos como Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido.

Muito dinheiro sugado do orçamento e que exige a criação de consensos políticos fundamentais para racionalizar o uso desses recursos. Uma reforma administrativa já seria um passo importante para arrumar a bagunça daqui para frente, mas há absurdos que já podem também ser resolvidos no âmbito jurídico.

Por isso, todo o apoio a Dino nessa sua nova cruzada pela mínima integridade ética nacional. Mas é preciso ressaltar: sozinho ele não irá muito longe. O povo precisa comprar essa pauta, pressionar e, se preciso for, tomar as ruas e protestar. Se continuarmos terceirizando certas demandas, transformações nunca irão acontecer.