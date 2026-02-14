Dárdano Melo: Carnaval; Relações com o Turismo

Historicamente a origem do Carnaval é da mesma época do surgimento do turismo, ambos na Grécia, ou seja, retrocedem ao século sétimo antes de cristo, o primeiro refere-se a celebrações em honra a Dionisio e o segundo remonta aos jogos olímpicos onde motivava viagens a este evento esportivo e religioso.

Será que existe uma semelhança entre o comportamento do turista e do folião?

Jost Krippendorf, em uma palestra na USP em1999, em análise psicossocial afirmou uma semelhança de sentimentos do folião e do turista: ambos possuem vontades oculta de fuga do cotidiano e um instinto de extravasar reações reprimidas. Tanto no Turismo quanto no Carnaval existe uma mistura de euforia, liberdade, alegria e felicidade, alimentando o equilíbrio biopsicossomático.

Continua Krippendorf; em deslocamentos a outros ambientes o turista vivencia distintas relações sociais parecido com as relações no carnaval onde o folião faz novas amizades nos blocos e nas ruas, podendo até acontecer romances nestas relações sociais. Conclui dizendo: Nestes casos aflora-se o emocional gerando uma experiência de "cartase".

Além dos aspectos citados na palestra são também fortes as relações econômicas. O carnaval deverá movimentar 30 bilhões de reais. Estes recursos importantes para a economia nacional originam-se em grande parte das estruturas turísticas; viagens, estadias, restaurantes, bares, serviços etc. A atividade gera milhares de empregos e movimenta 60 milhões de pessoas e boa parte é composta por turistas.

Inúmeras relações são produzidas como promoção do destino, diminuição da sazonalidade, força melhoria da infraestrutura receptiva contribuindo para o desenvolvimento regional.

A nível local a relação turismo com o Carnaval mostra que Fortaleza tem forte apelo no pré-carnaval. No período mônino a capital esvazia com a tradição de passar o período no litoral, no interior e em outros estados. Blocos e Maracatus são as atrações em Fortaleza.

Juraci com a Campanha: Fique, não se Pique levou o desfile para Beira Mar e foi sucesso) e posteriormente Ciro Gomes (com a consultoria de Joaozinho Trinta) tentaram resgatar o evento, mas o marketing do trade turístico em oposição qualificou Fortaleza como capital do descanso.

Pouco se fez para mudar, assim a Capital torna-se o maior Polo Emissor de Turistas do Estado.