Penha Mesquita: Combate ao feminicídio, não há mais como esperar

No começo de fevereiro, perdemos mais uma mulher para a epidemia de feminicídios que assola nosso País. Uma jovem integrante de uma das categorias representadas pelo sindicato Seeaconce, dos trabalhadores terceirizados em asseio, conservação, serviço administrativo, administração de mão de obra e de limpeza pública e privada.

Lamentável e tragicamente, mais uma vítima de uma realidade tratada como “normalizada”, "rotineira", subestimada, negligenciada, sem receber do Poder Público e da sociedade civil a reação que deveria despertar, para que esses crimes fossem imediatamente interrompidos.

Mais uma jovem cruelmente assassinada pelo “namorado”. Um crime ocorrido após meses de “relacionamento conturbado”, brigas e “ciúmes”. Um quadro recorrente em inúmeros crimes de feminicídio, que chocam a todos e todas, mas infelizmente despertam poucas ações para uma mudança de realidade.

A cada vez que uma mulher é assassinada, todas nós morremos. Todas nós, que lutamos por respeito, contra o machismo estrutural, pelo direito de existir, passamos a carregar uma dor que nunca se apagará. São marcas que ficam para a vida toda e que se transformam em medo constante, a permear ações simples do dia a dia, como andar nas ruas, pegar um transporte público, ir ao trabalho. Ou o cotidiano em casa, onde, muitas vezes, o agressor está.

Não há como imaginar que sigamos, como sociedade, nos habituando a fatos como esse. Precisamos de ação urgente, para mudança de realidade e de mentalidades. O Seeaconce, que há décadas pauta todos os dias o tema do combate à violência contra a mulher, procura fazer sua parte, conversando sobre a questão nos locais de trabalho, em Fortaleza e no Interior, promovendo ações como rodas de conversa (uma delas, com depoimentos corajosos e tocantes de integrantes da diretoria do sindicato, está disponível no YouTube), palestras com especialistas e pessoas de relevo nessa luta, abordagens do tema em assembleias gerais, enfim, tentativas de manter a questão sempre em destaque, de promover reflexão e mudança de comportamentos, de contribuir para prevenção e denúncia. Como essa situação segue imensamente desafiadora, o sindicato iniciará em breve uma nova campanha de comunicação contra os feminicídios.

Precisamos de imediatas e efetivas políticas públicas para prevenção e de medidas concretas para a plena e severa responsabilização, em todos os casos. De ação coletiva organizada e de grandes campanhas, nas três esferas de governo. Contra qualquer forma de violência, desrespeito, opressão. Nós, mulheres, sob risco em todos os momentos, não podemos mais esperar.

