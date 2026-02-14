Ruy Figueiredo: Fevereiro Roxo - o cuidado com os enfermos e a esperança que transforma

Fevereiro chega trazendo uma cor que fala baixo, mas diz muito. O roxo, na área da saúde, é sinal de alerta para doenças crônicas e silenciosas como o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Enfermidades que, muitas vezes, não aparecem em exames simples, não sangram aos olhos de quem passa, mas impõem uma dor real, profunda e persistente a quem as enfrenta diariamente.

Para a tradição católica, essa mesma cor anuncia a proximidade da Quaresma. Essa coincidência não é apenas estética. Ela carrega uma simbologia profunda que une fé, sofrimento e esperança. O roxo nos convida à reflexão, à escuta e ao reconhecimento de que o sofrimento humano, quando vivido com propósito e acompanhado de cuidado, não é um beco sem saída, mas um terreno de transformação.

A dor da fibromialgia não aparece em uma radiografia. O esquecimento progressivo do Alzheimer não é imediatamente visível. Ainda assim, essas condições atingem não apenas o corpo, mas também o espírito. Trata-se de uma dor que, muitas vezes, vem acompanhada de incompreensão, solidão e de uma tristeza silenciosa da alma. É uma dor partilhada com os mais íntimos, mas frequentemente invisível para aqueles que estão mais distantes.

Nesse contexto, o Dia Mundial do Enfermo, em 11 de fevereiro, ganha um significado mais profundo. Instituída pela Igreja, essa data nos recorda que cuidar dos doentes não é só um gesto de compaixão, mas um compromisso ético e espiritual. A Doutrina Social da Igreja nos ensina que o valor de uma pessoa não está em sua produtividade, mas em sua dignidade intrínseca, que permanece intacta mesmo na fragilidade.

O Fevereiro Roxo, em sintonia com a quaresma que se aproxima, nos convida a compreender que a fragilidade não é um defeito da condição humana, mas aquilo que nos torna mais humanos, mais atentos e mais solidários. Reconhecer o sofrimento do outro é, antes de tudo, reconhecer sua dignidade.

A solidariedade com os enfermos é uma exigência de justiça, que implica garantir-lhes acesso à saúde, cuidado, escuta, respeito e dignidade. Reconhecer a unidade entre corpo e alma devolve humanidade a quem se sente invisível. Que fevereiro, mês do roxo, do Dia Mundial do Enfermo e da Quaresma, nos ensine a olhar para os que sofrem em silêncio, entendendo que cuidar é um ato de fé, justiça e amor.





