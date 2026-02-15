Sidney Ferreira Leite: Lua e Vênus: A Geopolítica Além da Atmosfera

Foto: Arquivo Pessoal Sidney Ferreira Leite. Doutor em Relações Internacionais (USP).

Em uma de minhas visitas à Universidade de Harvard, conversei com alunos de engenharia que desenvolviam o projeto "Viver em Marte". Os estudantes pesquisavam sobre habitação, mobiliário e alimentação, movidos pela convicção de que, em breve, viajar ao Planeta Vermelho será tão trivial quanto cruzar os Estados Unidos de Ohio à Califórnia. Esse fascínio norte-americano pelo Espaço não é recente.

A corrida espacial foi um dos capítulos mais simbólicos da Guerra Fria (1947-1991), período marcado pela rivalidade estratégica, ideológica e tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética. Mais do que uma disputa científica, a exploração do cosmos tornou-se um instrumento de projeção de poder e prestígio internacional.

A União Soviética saiu na vanguarda. Em 1957, lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história, gerando um profundo impacto psicológico no Ocidente. Nos anos seguintes, os soviéticos acumularam feitos pioneiros, como o envio do primeiro ser humano ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Paralelamente, a URSS concentrou esforços significativos na exploração de Vênus - um planeta desafiador devido às suas temperaturas extremas e pressão atmosférica hostil.

As missões soviéticas da série Venera foram marcos históricos. Em 1970, a Venera 7 tornou-se a primeira sonda a pousar com sucesso em outro planeta e transmitir dados à Terra. Posteriormente, as missões Venera 9 e 13 enviaram as primeiras imagens da superfície venusiana. Tais conquistas consolidaram a imagem da URSS como uma potência científica capaz de superar barreiras tecnológicas tidas como intransponíveis.

Os Estados Unidos, por sua vez, adotaram uma estratégia distinta, concentrando recursos no ambicioso objetivo de levar o homem à Lua. O Programa Apollo, impulsionado pelo célebre discurso de John F. Kennedy em 1961, foi a resposta americana à liderança inicial soviética. Em 1969, a missão Apollo 11 culminou com a caminhada de Neil Armstrong e Buzz Aldrin em solo lunar, evento testemunhado por milhões de pessoas.

O sucesso da Apollo 11 representou uma vitória simbólica decisiva. Demonstrou superioridade tecnológica e capacidade de coordenação em larga escala, reforçando a narrativa da democracia liberal como um sistema catalisador de inovação.

Em suma, enquanto a União Soviética se destacava na exploração planetária robótica, especialmente em Vênus, os Estados Unidos alcançaram o feito histórico da conquista lunar humana. A corrida espacial evidenciou que, durante a Guerra Fria, o espaço não era apenas um laboratório, mas uma extensão do campo de batalha geopolítico, em que ciência, ideologia e poder estavam intrinsecamente entrelaçados.