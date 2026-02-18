Saulo Tavares: A acusação sem provas de Mônica Dias

Em artigo de opinião, Mônica Dias Martins afirmou que, durante o IV Fórum Social Mundial de Mumbai, em janeiro de 2004, o grupo Women in Black teria denunciado a "naturalização da violência doméstica por parte de militares israelenses no retorno para casa". Trata-se de uma acusação extremamente grave e, justamente por isso, exige comprovação objetiva. Essa comprovação não aparece.

Não há ata, resolução, manifesto, comunicado oficial, relatório temático ou declaração pública verificável do Fórum Social Mundial que sustente tal afirmação. Tampouco existem registros na imprensa internacional, israelense ou em estudos acadêmicos que tenham repercutido uma denúncia dessa natureza, que, se real, teria gerado amplo debate público.

O Women in Black é um movimento político de protesto simbólico, descentralizado, sem produção científica ou autoridade empírica na área de violência doméstica. Nunca apresentou dados, pesquisas ou estatísticas que permitam imputar comportamento violento e criminoso contra mulheres sistemático a militares israelenses. Atribuir-lhe uma "denúncia" dessa magnitude, sem fonte primária identificável, não é análise, é afirmação sem lastro factual.

Mais problemática ainda é a generalização implícita. Sugere-se que o serviço militar israelense produziria, de forma estrutural, agressores domésticos. Trata-se de uma acusação coletiva, estigmatizante, lançada sem qualquer base empírica, comparativa ou estatística, algo que dificilmente seria aceito se dirigido a qualquer outro país.

Em Israel, a violência doméstica é reconhecida como problema social sério, amplamente estudado e debatido, sem distinção de origem, profissão ou serviço militar. Não existe, contudo, evidência consistente que relacione o retorno de militares a um aumento sistemático desse tipo de crime.

Seções de opinião existem justamente para abrigar pontos de vista individuais, não fatos estabelecidos. Isso não dispensa, porém, o dever mínimo de responsabilidade factual. Opinião não autoriza imputações graves sem fonte verificável.

Quando acusações desse tipo são lançadas sem documentação, o debate público não se esclarece, ele se degrada. E a crítica legítima a políticas de um Estado perde força quando se apoia em afirmações que não resistem à verificação mais elementar.



