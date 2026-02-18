Logo O POVO+
Yury do Paredão: A Medicina e o direito à vida
Yury Do Paredão

Recebi com tristeza a notícia de que três em cada dez cursos de Medicina foram reprovados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica de 2025 (Enamed). Não é necessário repetir os inúmeros dados corretamente divulgados pelo Ministério da Educação. Esse único indicador já é alarmante, exige reflexão profunda e cobra providências imediatas. Médicos são formados para salvar vidas, e isso, por si só, impõe responsabilidade máxima à sua formação.

O Brasil é referência mundial na oferta de saúde pública por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Embora pesquisas de opinião apontem a saúde pública como um dos principais problemas do país, é inegável que o SUS representa proteção social para milhões de brasileiros que não têm acesso a planos privados. Ele garante dignidade e o direito universal à saúde.

Médicos são formados para atuar tanto no SUS quanto na medicina privada. Em ambos os sistemas, estão ali para cuidar e salvar vidas. O Enamed evidencia que parte significativa dos estudantes de Medicina não está recebendo formação adequada para o exercício profissional. Diante disso, surgem perguntas inevitáveis: como fortalecer o SUS sem profissionais preparados? E aqueles que recorrem ao sistema privado terão atendimento de qualidade? A resposta, infelizmente, também é negativa.

Não cabe atribuir a culpa ao MEC nem questionar o método do Enamed. Diversas instituições em sua maioria públicas, obtiveram bons resultados. A pergunta correta é outra: por que algumas instituições conseguem ofertar ensino médico de qualidade e outras não? Não é proibido lucrar com a Medicina, mas é antiético colocar o lucro acima da formação responsável de futuros médicos.

Mesmo não sendo médico, compreendo a prática médica como essencialmente humana e incompatível com a lógica do lucro exacerbado. Para o médico, o paciente deve estar sempre em primeiro lugar, e assim sucessivamente. O objetivo central da Medicina é salvar vidas, o que exige qualificação técnica, vocação e compromisso ético.

Após o Enamed, vieram à tona informações de que instituições privadas cobram mensalidades que chegam a R$ 17 mil. Diante disso, destaco dois pontos: cria-se uma cultura de mercantilização da Medicina e não há justificativa plausível para que essas instituições não formem bons profissionais.

Defendo que o exercício da Medicina esteja condicionado a uma nota mínima no Enamed e que instituições mal avaliadas sejam impedidas de abrir novas vagas até atingirem padrões satisfatórios. Quem procura um médico espera cuidado, competência e a chance de afastar a morte. A prática médica exige sensibilidade humana, vocação e qualificação, sempre a serviço da vida.

