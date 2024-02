O TJ cada vez mais próximo do cidadão

Foto: divulgação Abelardo Benevides será homenageado com a Distinção Honorífica, maior comenda da Casa Militar do Estado.

"A Justiça precisa estar de portas abertas". A frase, dita pelo desembargador Abelardo Benevides Moraes, ajuda a ilustrar bem o objetivo maior de sua gestão à frente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Eleito para presidir a Corte no biênio 2023-2025, o cearense de Mombaça destaca a importância de um Judiciário não só atuante, como também acessível e em constante movimento de expansão e aprimoramento.

Como o próprio desembargador pontua, não existe "mágica" para alcançar tais objetivos. "É trabalho, planejamento, acompanhamento na execução dos projetos, diálogo institucional e com servidores", explica. Entre diversos outros pontos, o chefe maior do Judiciário no Ceará destaca sempre o objetivo final de toda a atuação na Corte, sempre de olho em melhorar a prestação de serviços para a população.

"Eu diria até que o nosso lema é o próprio das comemorações pelos 150 anos do Tribunal, que é 'cada vez mais próximo do cidadão'. O nosso objetivo é atender, da melhor forma possível, aprimorando práticas e investindo em inovações tecnológicas", resume. Em entrevista exclusiva, o presidente do TJCE conversou com O POVO sobre os 150 anos da instituição para além das festividades, reforçando as conquistas e os desafios da Corte.

O POVO - O Tribunal de Justiça do Ceará está completando 150 anos. Quais são seus sentimentos e sensações em relação à importância desta data?

Abelardo Benevides - São muitos sentimentos: alegria, orgulho, responsabilidade, confiança, gratidão, compromisso. Uma infinidade de estados, porque é a Instituição à qual dedico e dediquei grande parte da minha vida. Quando falo com as pessoas no Tribunal ou nos eventos em que me manifesto, resumo tudo isso ressaltando as noções de pertencimento e de espírito público, enquanto servidor. Nós somos o que fazemos. Além disso, existe, evidentemente, o aspecto simbólico da data, que reforça justamente o seu caráter histórico e institucional, que representa o próprio ideal de justiça. Ao completar 150 anos, o Tribunal do Ceará, casa de nomes importantes para o Direito brasileiro, como Auri Moura Costa, Águeda Passos, dentre outros, atuando em sintonia com a realidade e as transformações do seu tempo, consolida-se como referência histórica, guardião dos valores da igualdade, da liberdade e da democracia, aliando tradição e modernidade.

O POVO - Qual é a imagem que a Justiça tem hoje para a sociedade?

Abelardo Benevides - Penso que a imagem de uma instituição necessária e atuante, que expande serviços e que pode sempre melhorar, sendo indispensável para a promoção da justiça e dos direitos, além de ser engajada no contexto social da atualidade.

O POVO - Quando o senhor assumiu a presidência do Tribunal em 2023, o lema da sua gestão foi modernização com humanização. Por que escolheu esse lema?

Abelardo Benevides - Na verdade, esse lema vem de administração anterior, que buscamos, como Instituição, preservar e aperfeiçoar incansavelmente. Na atual gestão, focamos, como missão, o desenvolvimento dessas e de outras ideias como instrumentos para a nossa atividade-fim, que é a prestação de serviços jurisdicionais. Eu diria até que o nosso lema é o próprio das comemorações pelos 150 anos do Tribunal, que é "cada vez mais próximo do cidadão". O nosso objetivo é atender, da melhor forma possível, aprimorando práticas e investindo em inovações tecnológicas. O importante é ter em mente que o Judiciário estadual é consciente de que seus projetos precisam ter continuidade, resultado de um trabalho em equipe.

O POVO - Quais foram as principais conquistas desde então em relação à modernização com humanização?

Abelardo Benevides - O aumento constante na produtividade, melhoria nas condições de trabalho e de atendimento na Capital e no Interior, o estreitamento de relações com a sociedade, com mais integração e inclusão. É um conjunto de ações que se somam e contribuem para o aprimoramento de nossa atividade-fim. Com isso, conseguimos, por exemplo, fechar o primeiro semestre de 2023 como o melhor dos últimos anos, com mais de 300 mil processos julgados, registrando um incremento de mais de 10% em relação ao mesmo período de 2022. Os números parciais mostram que fecharemos 2023 com uma redução aproximada de 3,5 pontos na taxa de congestionamento, o que é muito significativo. Conseguimos aumentar em 43,7% os agendamentos para o Mês Nacional do Júri, que aconteceu agora em novembro, em comparação com o ano passado, quando a Justiça cearense conquistou o primeiro lugar, entre os Estados do Nordeste, e a sexta colocação, considerando todos os TJs do Brasil, no ranking divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Lançamos também, por ocasião da XVIII Semana Nacional da Conciliação, o projeto "Justiça Itinerante", para facilitar o acesso, levando serviços de forma direta à população, fora dos espaços dos fóruns. Ou seja, temos um trabalho em desenvolvimento constante, com resultados reconhecidos nacionalmente.

O POVO - Mais especificamente sobre a modernização, como o TJ vem realizando este processo?

Abelardo Benevides - Com planejamento, responsabilidade e muito trabalho em equipe. Nossa gestão atua com metas e nos reunimos periodicamente para avaliar, em conjunto, o desenvolvimento dos projetos e produtos. Quando visualizamos alguma intercorrência, a Presidência age para ajudar as áreas que necessitam de ações específicas. O importante é destacar que os cronogramas e metas têm sido alcançados. Recebemos, no mês de novembro, a 2ª Missão de Supervisão do Programa de Modernização do Judiciário (Promojud), que é uma iniciativa inédita no Brasil, instituída pela Justiça cearense na gestão do desembargador Washington Araújo, passando pela gestão da desembargadora Naide Pinheiro e prosseguindo na atual. O resultado é que, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a condução do Promojud tem sido "espetacular", tonando-se referência para outros tribunais brasileiros.

O POVO - Em seu discurso de posse, o senhor citou a importância de um ambiente de harmonia para que os objetivos sejam alcançados. Acredita que este objetivo foi conquistado?

Abelardo Benevides - Sim. Tanto interna quanto externamente. Firmamos parcerias importantes para trabalhos de caráter social e inclusivo, especialmente no combate à violência doméstica, que é um compromisso do Tribunal de Justiça. Temos ações de valorização de servidores, conscientes de que o bom desempenho somente pode ser conquistado com a união de todos, de magistrados, servidores e colaboradores, sempre a serviço da sociedade. Isso é um processo, é uma construção coletiva. A gestão está sempre aberta para ouvir demandas e sugestões, mas com o cuidado de avaliar as devidas condições para estabelecer as prioridades. Uma desinteligência isolada não compromete o todo. Faz parte do ambiente democrático e pluralista. Nem sempre a unanimidade é desejada, mas o diálogo consciente e respeitoso é saudável para o desenvolvimento da sociedade.

O POVO - Quais são os principais desafios que o Sistema de Justiça enfrenta no Ceará atualmente?

Abelardo Benevides - São exatamente os mesmos que buscamos enfrentar: dar celeridade e agilidade na tramitação dos processos, na forma da lei, respeitando todos os procedimentos estabelecidos, ouvindo as partes e atendendo profissionais do Direito, para que possamos contemplar, de forma eficiente, a demanda crescente que chega ao Judiciário. Para isso, buscamos fortalecer a presença da Justiça em todas as regiões do Ceará, analisando tecnicamente as comarcas, com planejamento e diálogo com magistrados, servidores e setores administrativos, além de instituições parceiras nessa missão.

O POVO - O que o cidadão espera é sempre uma Justiça mais célere e eficaz. Quais são os avanços do TJ Ceará neste sentido?

Abelardo Benevides - O Tribunal de Justiça do Ceará vem registrando, como eu disse, recordes seguidos de produtividade, aferidos pelo CNJ, resultado de muitas iniciativas tomadas ao longo dos últimos anos, que podem ser resumidas na busca incessante de profissionalizar e modernizar nossas ferramentas administrativas e investir em tecnologia e capacitação. É um crescimento que impressiona, ainda mais quando o próprio CNJ (Conselho Nacional de Justiça) mostra que somos a unidade que apresenta, até 2023, o menor custo entre os tribunais estaduais.

O POVO - Quais são as iniciativas em andamento para reduzir a morosidade dos processos judiciais?

Abelardo Benevides - Mais uma vez, não tem mágica: é trabalho, planejamento, acompanhamento na execução dos projetos, diálogo institucional e com servidores, investimento em tecnologia, reestruturação administrativa e jurisdicional e aumento da força de trabalho. Ainda temos muito a fazer, é bom deixar claro. De todo modo, saímos, em poucos anos, de uma situação difícil, para nos tornarmos, sem falsa modéstia, um Tribunal que figura entre os mais produtivos do país. Trabalho feito em conjunto, repito, com humildade e verdadeiro espírito de equipe. Mesmo assim, o desafio é grande. Hoje, julgamos mais processos do que entram na Justiça cearense, o que nos permite reduzir os estoques processuais. E vamos melhorar ainda mais, mas sempre com os pés no chão.

O POVO - Nos últimos anos, a transparência foi se consolidando como um importante princípio em todos os níveis com uma maior participação da sociedade no controle social e com as instituições trabalhando para aperfeiçoar seus sistemas de prestação de contas. Como o senhor vê esta questão?

Abelardo Benevides - Com muito otimismo. A transparência e a prestação de contas constituem deveres para as instituições públicas perante a sociedade. Essa é a premissa que o Tribunal de Justiça do Ceará tem. É importante destacar que o TJCE figura entre os nove tribunais mais transparentes do Brasil, crescendo em 2023, pelo segundo ano consecutivo, no ranking do CNJ.

O POVO - Que balanço o senhor faz do Tribunal em relação aos seus processos de prestação de contas e transparência?

Abelardo Benevides - É um balanço positivo que vai muito além do discurso e da boa vontade. Afinal, é algo aferido criteriosamente no Judiciário. É, portanto, uma realidade mensurável, que nos deixa em honrosa evidência. Conseguimos, neste ano de 2023, 96,10% de aprovação no ranking da transparência do CNJ, subindo duas posições, com destaque para a disponibilização de dados sobre metas, estatísticas, calendário e atas das sessões de julgamento, além de serviços de informação ao cidadão e licitações e contratos. É uma conquista que muito nos orgulha. Criamos recentemente, na atual gestão, através de Lei Estadual de iniciativa do TJCE, o Sistema de Controle Interno sob a direção de um magistrado.

O POVO - Como o tribunal está promovendo a capacitação e atualização de seus magistrados e servidores?

Abelardo Benevides - Com cursos, parcerias, troca de experiências, seminários, missões de aprendizado junto a projetos de outros tribunais. Cabe ressaltar que a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, a Esmec, tem papel fundamental nesse sentido. Enfim, uma série de ações. Temos abordado não apenas temas de conteúdo técnico, mas também de atualização e reflexão sobre a saúde física e mental de todos, além da realidade vivenciada pela população. Tudo isso contribui para aperfeiçoar práticas e escutas, estudar os impactos da tecnologia na Justiça, subsidiar intervenções e abordagens sobre assuntos complexos, como a violência doméstica, por exemplo, entre tantos outros. Por isso mesmo, lançamos neste ano o programa "Vida em Equilíbrio", precisamente para procurar alinhar, de forma saudável, a vida pessoal e profissional de servidores e magistrados do Judiciário cearense. Entendemos, pela experiência adquirida, que esse é um aspecto fundamental na melhoria dos serviços oferecidos pelo Judiciário.

O POVO - Quais são as principais carências da Justiça do Ceará hoje?

Abelardo Benevides - Como em quase todas as áreas, seja do serviço público ou privado, a maior carência é orçamentária. Além da necessidade intransferível e ampla de atuação do Judiciário, o tamanho do desafio exige investimentos que sempre estão aquém do ideal. Mas é para isso que existe gestão, para definir, dentro de uma gama gigantesca de demandas, quais precisam ser priorizadas. Também obtivemos avanços nessa área, com o orçamento para o ano de 2024, em tratativas diretas com os outros dois Poderes estaduais.

O POVO - Como superar estas dificuldades?

Abelardo Benevides - Com muita responsabilidade e planejamento. Insisto sempre nesses pontos. Acrescento ainda a criatividade, que é a capacidade de encontrar soluções onde elas não parecem possíveis. Mostramos que é possível fazer quando somos criativos, nos unimos e temos bons propósitos e atitudes necessárias. A questão vocacional também não pode ser olvidada. Impõe-se enfrentamento específico e creio que nesse ponto o Conselho Nacional de Justiça pode ter atuação relevante.

O POVO - Muito se fala hoje sobre a importância da separação de Poderes e do respeito entre eles. Como o senhor avalia a evolução e a relação que existe hoje entre os três Poderes no Estado do Ceará?

Abelardo Benevides - De forma absolutamente positiva. Digo até que construtiva. A separação entre os Poderes não significa isolamento. A experiência nos mostra que, com muita transparência e mantendo a autonomia e independência previstas pela Constituição Federal, os Poderes podem atuar de modo objetivo para a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade, dialogando sobre suas realidades e buscando formas de aperfeiçoar suas atividades. Ninguém pode nem deve pretender "emparedar" qualquer autoridade constituída.

O POVO - Que legado espera deixar como presidente ao Tribunal de Justiça do Ceará?

Abelardo Benevides - Olha, não me impressiono muito com essa história de legado. Mas acho que uma história de trabalho e dedicação ao serviço público pode contribuir para o propósito de aproximar a Justiça do cidadão. Internamente, pode igualmente fortalecer a percepção de pertencimento entre servidores e magistrados. Somos, cada um e todos nós, o Judiciário a serviço das pessoas.

O POVO - Qual é a importância da participação da sociedade civil e de órgãos de controle na promoção da Justiça no Ceará?

Abelardo Benevides - Muito grande, dentro desse espírito de aproximação do Judiciário com a sociedade. Isso nos faz lembrar que essa integração necessita de uma conexão de duas vias. A Justiça precisa estar de portas abertas, ser disponível, transparente e eficiente para a comunidade, que, por sua vez, pode e deve buscar conhecer a realidade do Judiciário, seus limites físicos e legais, suas prerrogativas e os ritos estabelecidos pelas leis para sua atuação. Nesse ponto me parece ser imprescindível a atuação crítica de uma Imprensa livre, nos exatos termos estabelecidos pela Lei Maior do país.

O POVO - O que espera para o Sistema de Justiça dentro de 50 anos?

Abelardo Benevides - Espero que possa, a partir das lições da história e dos desafios que enfrentamos no presente, seguir em sintonia com as mudanças do tempo, preservando o que temos de bom e melhorando sempre a nobre e bela missão de levar a Justiça para quem precisa dela e de garantir, sempre, a soberania do Estado Democrático de Direito.