KIKO também é diretor-presidente da Associação Dínamo, Think Tank de políticas públicas para startups. E integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável Federal e é conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e do Pacto Contra a Fome. Foi reconhecido como Empreendedor Social Folha em 2020 e Carioca do Ano pela Revista Veja Rio em 2022