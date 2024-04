Antes de Raimundinha, Ciro Santos e Paulo Diógenes decidiram montar um show. "Criamos uma personagem para ele, uma mulher magra, ele era magro na época, com peitão e ele montou. Eu fazia a parte brilhosa, glamurosa do espetáculo, ele fazia a parte engraçada, foi quando surgiu o 'Caviar com Rapadura'", relembra o carioca-cearense.