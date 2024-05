Antes e depois da conversa com O POVO, que durou mais de duas horas, Nelson Augusto contou bastidores de entrevistas e histórias familiares. Ele ainda levou duas pastas com matérias de jornais e revistas escritas por ele, e dois LPs. Um de João Nogueira, autografado pelo sambista, e um de Elza Soares e Miltinho, que era um dos preferidos da coleção do pai.

Nelson é divorciado e tem uma filha, Elisa Alves Barbosa Lopes. O assunto família foi um dos mais lembrados por ele. A importância da herança cultural familiar, o primo que ouvia junto os discos dos Beatles, os tios que o recebia nas férias, a irmã com quem dividiu um período da vida na Cidade 2000. Todos foram lembrados e relembrados durante a conversa.

A entrevista aconteceu na Rádio Universitária, próximo à Reitoria da UFC, no Benfica. Íntimo daquele espaço, ele entrava numa sala para mostrar a coleção de discos da instituição, depois foi para outra sala onde aconteceu a conversa, em seguida o estúdio, onde foi fotografado. Um detalhe: quando a equipe do O POVO chegou, estava faltando energia no prédio. Mas logo foi reestabelecida.