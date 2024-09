Em 2019, Raimunda Tapeba foi escolhida como mestre da cultura do Estado do Ceará por meio da Secretaria da Cultura (Secult). Por meio da sua memória, ela mantém vivos lendas, culinária, ervas, rituais e costumes. Mestra Pajé Raimunda Tapeba é uma representante valente e incansável dos indígenas

do Ceará