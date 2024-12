JUAN ARIAS, seu marido, foi correspondente e colunista no Brasil por vários anos do jornal El País, da Espanha. É mãe de André e Guga, filhos de seu primeiro casamento. André é chef de cozinha do restaurante Babel, em Mauá. Guga, o mais novo, é dono de uma escola de música em Rezende. É avó de Luis e Gabi. Roseana mantém projetos sociais com crianças de escolas públicas, incluindo visitações e cafés literários em sua casa de Saquarema.