A ENTREVISTA foi feita no dia 8 de dezembro, por videochamada. Durou cerca de 35 minutos. Ela estava na casa da montanha, em Mauá. Na semana anterior havia saído a ordem judicial para os governos do Rio e de Saquarema pagarem seu braço biônico. Deverá mudar sua rotina em breve, ficar mais próxima da Capital quando começarem os testes com a prótese.