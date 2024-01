Com sucessão aberta em Caucaia, aliados de Valim citam opções para a disputa

Foto: FÁBIO LIMA Sede da Prefeitura de Caucaia

Com a desistência do prefeito Vitor Valim (PSB) da disputa pela reeleição em Caucaia, o cenário no segundo maior colégio eleitoral do Ceará está incerto a menos de nove meses do pleito. Pelo governismo, abriu-se um leque de nomes que podem representar o grupo ligado ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e ao governador, Elmano de Freitas (PT), a quem Valim atribuiu a responsabilidade de definir um novo pré-candidato.



Reservadamente, um aliado do prefeito de Caucaia comentou ao O POVO que alguns nomes já são ventilados. Entre as possibilidades, citou a ex-governadora Izolda Cela (sem partido); o secretário de Desenvolvimento do Ceará, Salmito Filho (PDT); a secretaria de Proteção Social, Onélia Santana (esposa de Camilo), e a deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã do senador Cid Gomes (PDT). Outros nomes também são cogitados.

“Se eu tivesse que colocar em uma ordem, eu diria que Izolda, Salmito e Onélia seriam os três primeiros nomes. A Lia (Gomes) vem mais atrás”, disse um político com atuação em Caucaia sob condição de anonimato. Valim ainda não se pronunciou sobre como será feita a escolha do novo representante do governismo, mas sinalizou que será alguém que possa continuar o projeto capitaneado por seus atuais líderes políticos, no caso a cúpula do PT no Ceará.

Em menor escala, uma fonte citou que até o nome da deputada federal Luizianne Lins (PT), que postula a pré-candidatura do PT em Fortaleza, estaria sendo avaliado, no sentido de que lhe fosse ofertada a possibilidade de representar o grupo governista em Caucaia, abrindo espaço para o deputado Evandro Leitão (PT) na Capital.

Interlocutores de Valim confirmaram que a decisão deve passar pelo crivo, primeiro, de Camilo e, posteriormente, de Elmano. O entendimento comum é de que um nome indicado diretamente por essas forças políticas terá mais peso na disputa eleitoral.

“No meu modo de ver, vi ele (Valim) tomar uma atitude honrada em ver que Caucaia precisa de ajuda para continuar os projetos e entregar aos líderes a oportunidade de indicar um nome. Esse nome, sendo indicado por eles (Camilo e Elmano), terá essa conexão mais forte para que Caucaia continue avançando”, comentou um ator político ao O POVO.

Em contrapartida, “filhos de Caucaia” estariam sendo cotados para compor a vice da mesma chapa. “Alguns nomes de Caucaia são cotados para fazer parte dessa composição”, comentou uma fonte, citando os nomes dos vereadores Vanderlan Dias (União Brasil) e Dr. Tanilo (PDT) e do secretário de Patrimônio e Transporte de Caucaia, Silvio Nascimento.

Vanderlan foi o candidato a vereador mais votado em 2020 e o candidato a deputado federal mais votado em 2022. Dos 53 mil votos que teve no último pleito, pouco mais de 28 mil foram em Caucaia. Dr. Tanilo é o atual presidente da Câmara Municipal de Caucaia e Silvio é secretário de uma das áreas mais vistosas para a gestão de Valim, que implementou transporte público gratuito dentro de Caucaia em seu governo.

Na última quarta-feira, 10, Valim revelou que desistiu de tentar reeleição como uma decisão pessoal após a morte da filha Sofia Valim. A jovem morreu no fim do ano passado, aos 19 anos, após um transplante de fígado. Um dia antes, o gestor anunciou que não iria se candidatar à reeleição, mas não havia explicado as razões para a decisão.

"O fato de não ir para a reeleição foi uma decisão pessoal e ao mesmo tempo familiar. A perda de minha amada filha Sofia me fez repensar minha vida. Infelizmente, a oposição, num desrespeito total a este momento de uma dor imensurável que vivo, aproveita para me atacar com mentiras e fake news. Não vou mais aceitar tamanho maldade", disse.



Valim está em seu primeiro mandato e afirmou, no início desta semana, que o projeto político no município será seguido por um outro nome. O prefeito afirmou que seguirá com foco na gestão até 31 de dezembro, quando seu mandato acaba, mas que um novo nome deve ser indicado para sucedê-lo.



Carmelo avalia que desistência de Valim abre espaço em Caucaia

O presidente estadual do PL no Ceará, o deputado Carmelo Neto, avaliou que a desistência do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), de tentar reeleição abre espaço importante no eleitorado do município. Ele afirma que o PL deverá manter dialogo com o União Brasil, que tem o vice-prefeito Deuzinho Filho como pré-candidato.

Em roda de conversa ao redor do nome de Coronel Aginaldo, pré-candidato do PL em Caucaia, o dirigente do partido disse que o município é uma prioridade da sigla. A cidade é o segundo maior colégio eleitoral do Ceará e o único além de Fortaleza que permite segundo turno.

"Quando o prefeito que está no cargo não vai para a reeleição, isso divide parte do eleitorado. Isso com certeza abre um campo. Caucaia de fato precisa de uma liderança nova", afirmou.

"O Deuzinho é do União Brasil, é um partido que o PL dialoga", disse ainda o deputado.

Carmelo ressaltou que as siglas articulam alianças em outros municípios do Estado. Ao longo do evento, parlamentares do PL deixaram claro o sentimento de "traição" com o atual gestor. Valim foi eleito pelo campo da oposição em 2020, mas deu uma guinada ao governismo, apoiando candidatos petistas em 2022 e se filou ao PSB, no Ceará, hoje sob a liderança de Eudoro Santana, pai de Camilo Santana.

Estiveram presentes os deputados federais Dr. Jaziel e Carla Zambelli, casada com Aginaldo, e a deputada estadual Dra. Silvana, todos do PL. Os parlamentares também ressaltaram que o "PL está unido" e justificaram a ausência de André Fernandes, pré-candidato da legenda em Fortaleza.

Até 2023, existia uma disputa interna entre Carmelo e André, com ambos querendo ser indicados para a Prefeitura de Fortaleza no guarda-chuva do PL e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Houve um acordo em que Fernandes garantiu a indicação e Carmelo assumiu a presidência da legenda. (Júlia Duarte)

Elmano se reunirá com Valim para discutir eleição em Caucaia

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta quinta-feira, 11, que pretende se reunir com o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), para discutir a pauta eleitoral. Valim anunciou, nesta semana, que não concorrerá à reeleição em 2024, abrindo caminho para uma indicação que deve passar pelo crivo do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do próprio Elmano.



Questionado sobre como pretende tratar as articulações com Valim, que hoje gere o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, Elmano afirmou que, no que depender dele, primeiro deverá ouvir o prefeito para depois definir uma estratégia em grupo para a cidade.

“Aprendi com o ex-governador Camilo Santana, que em situações como essa é muito importante a gente dialogar. Quero fazer uma reunião com o prefeito Valim. Acho que a primeira medida é ouvir o prefeito, uma pessoa muito importante na nossa eleição para o governo do Estado no ano passado”, disse o petista durante entrega da nova sede de uma Coordenadoria da Pefoce, no bairro Benfica, em Fortaleza.

E seguiu: “A primeira medida que quero (tomar) é ouvi-lo com tranquilidade, com respeito e saber o que ele pensa para o futuro. Ele não sendo candidato, não quer dizer que não terá um papel muito importante na eleição da cidade que governa. Afinal é a sucessão dele”.

Elmano reforçou que, antes de definir nomes, pretende ouvir as ideias do atual gestor municipal. “Da minha parte, nosso campo político deve ouvir dele qual a ideia, qual a estratégia, se ele pensa em nomes, em que nomes que ele pensa, e a partir disso a gente debater”.

O POVO antecipou nomes que já são ventilados nos bastidores de Caucaia, dentre os quais o do secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, e o da deputada estadual Lia Gomes. Ambos estão no PDT, mas buscam sair para se filiar a outro partido, possivelmente o PSB.