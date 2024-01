Número de eleitores:

95.561, com uma zona eleitoral

É possível segundo turno? Não

Prefeito pode tentar reeleição? Sim

Qual a situação do gestor? Petista, o prefeito pode tentar reeleição e deve contar com o apoio da cúpula do partido em disputa contra a vice e o ex-prefeito

PIB Municipal: Não aparece entre os 10 primeiros