Prefeito de Quixadá lesiona joelho em competição beneficente

Foto: Reprodução/Instagram Gestor lesionou o joelho e precisou ser operado

Prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), lesionou o joelho enquanto participava de partida beneficente de futebol e precisará ser operado. O jogo aconteceu no sábado, 13, quando houve a inauguração da nova iluminação do Estádio Abilhão.

O evento contou com uma partida do time de integrantes da Prefeitura contra outros da Câmara Municipal. Em atualização neste domingo, 14, o gestor disse estar bem e afirmou que, em breve, estará de volta às atividades.

“Infelizmente durante a partida entre a Prefeitura x Câmara, acabei sofrendo uma lesão no joelho e terei que passar por um procedimento cirúrgico, mas com muita fé em Deus e o apoio da minha família, brevemente estarei de volta”, disse em comunicado nas redes sociais.

Ele agradeceu as mensagens de apoio.

“Agradeço a todos que estiveram no Estádio Abilhão na tarde/noite de hoje, bem como a todas as orações e mensagens de apoio. Parabenizo a equipe do Quixadá Master pela vitória no jogo principal da noite e agradeço a equipe do Fortaleza que veio abrilhantar a nossa linda festa".