Número de eleitores

148.692, com duas zonas eleitorais

É possível segundo turno? Não

Prefeito pode tentar reeleição? Não

Qual a situação do gestor? O prefeito não pode se reeleger e deve indicar um sucessor, mas está de mudança para uma nova sigla e seus irmãos, aliados de primeira hora,

estão brigados

PIB Municipal: 5º maior

com 2,77 % de participação no PIB

do Ceará