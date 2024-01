Deputado propõe 50% das vagas do ITA para rede pública

Foto: Reprodução/ ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) apresentou projeto de lei para destinação de 50% das vagas do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública. Conforme o texto, os candidatos que tenham passado dentro do número de vagas destinados à ampla concorrência não serão, caso aprovada a proposta, contabilizados entre os beneficiados das vagas reservadas ao ensino público.

A proposta é apresentada ao tempo em que se aproxima a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, além do ministro Camilo Santana (Educação) a Fortaleza, programada para esta sexta-feira, 19.

Eles inaugurarão a pedra fundamental do ITA na Capital cearense. A decisão de criar um campus no Ceará decorre do alto índice de aprovações entre cearenses neste vestibular, considerado o mais difícil do Brasil. Dos 777 candidatos que avançaram à segunda fase em outubro de 2023, 318 são cearenses.



O ITA foi criado em 16 de janeiro de 1950. É uma instituição, situada somente em São José dos Campos, no interior de São Paulo, é ligada ao Comando da Aeronáutica e considerada referência em engenharia no País.

Os cursos de graduação ofertados pelo ITA são Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica-Aeronáutica, Engenharia Civil Aeronáutica, Engenharia da Computação e Engenharia Aeroespecial.

"O ITA é reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência de sua formação acadêmica e pela contribuição significativa para o avanço científico e tecnológico no Brasil. Entretanto, é inegável que a representatividade de estudantes provenientes de escolas públicas nessa instituição ainda é desproporcional em relação aos estudantes de escolas particulares", afirmou Idilvan na justificativa da proposta.

"Assim, ao promover a inclusão social e ampliar o acesso de estudantes de escolas públicas ao ITA, este projeto de lei não apenas fortalece a qualidade e a representatividade da instituição, mas também desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária", complementa.