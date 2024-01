Eleições 2024: o que as últimas pesquisas apontam sobre Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Paço Municipal, sede administrativa da Prefeitura de Fortaleza

Três pesquisas eleitorais sobre o cenário eleitoral em Fortaleza foram divulgadas nas últimas semanas. Com pendências importantes, principalmente na base do Governo do Estado, vários cenários têm sido realizados.

Foram divulgadas desde o fim de dezembro pesquisas Futura, em parceria com Apex, e AtlasIntel. Nesta quarta-feira, 17, saiu pesquisa do instituto Paraná. Há simulações bastante variadas. Em todas Capitão Wagner (União Brasil) aparece na frente, isoladamente ou tecnicamente empatado, conforme o cenário e o instituto.

Paraná Pesquisas

Na pesquisa Paraná, Wagner só não aparece como líder isolado nos cenários em que Roberto Cláudio é o candidato do PDT. Nas simulações com o ex-prefeito de Fortaleza no lugar do atual prefeito, José Sarto, Wagner e Roberto Cláudio ficam tecnicamente empatados.

Em cenário sem Wagner como candidato e com André Fernandes (PL) como único candidato do bloco da direita, a ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e o prefeito José Sarto (PDT) ficam tecnicamente empatados.

A pesquisa Paraná foi feita entre 11 e 16 de janeiro e ouviu 800 eleitores. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Futura/Apex

A pesquisa Futura, em parceria com Apex, tem como maior diferença em relação às demais o fato de Wagner aparecer tecnicamente empatado com Luizianne Lins. Inclusive com a ex-prefeita com vantagem de pouco mais de um ponto percentual, dentro da margem de erro. Nos cenários sem a ex-prefeita, Wagner lidera isoladamente, conforme o instituto.

A Futura realiza pesquisas telefônicas assistidas por computador. Foram ouvidas 1.014 pessoas de 1º e 6 de dezembro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais.

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel realizou dois cenários em Fortaleza. A diferença entre eles é que em um há o deputado estadual Evandro Leitão como candidato do PT. No outro, aparece Luizianne.

Diferentemente das outras pesquisas, Wagner não aparece na liderança isolada da pesquisa. Nas duas ele está tecnicamente empatado com o prefeito Sarto. Quando Luizianne é a candidata, Wagner chega a estar, por décimos, atrás do prefeito — diferença dentro da margem de erro.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 800 pessoas de 25 de dezembro a 30 de dezembro de 2023, com margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Eleições 2024

O primeiro turno das eleições municipais deste ano ocorre em 6 de outubro. O segundo turno, caso haja, será em 27 de outubro. Serão eleitos prefeitos e vereadores de todos os municípios brasileiros.

Os candidatos serão definidos oficialmente apenas nas convenções, entre o fim de julho e o começo de agosto. A campanha eleitoral começará oficialmente em agosto.

No PDT, o nome anunciado para ser candidato é o do prefeito Sarto, que deverá buscar a reeleição, embora opositores alimentem a ideia de que o ex-prefeito Roberto Cláudio pode ser o escolhido, o que ele próprio nega, ao defender que Sarto concorra.

No União Brasil, Wagner é apontado como nome para disputar. Ele já foi candidato a prefeito em 2016 e 2020. Em ambas foi ao segundo turno, mas perdeu.

No PL, o deputado federal André Fernandes tende a ser o candidato, depoisque o deputado estadual Carmelo Neto se retirou da disputa em nome de acordo pelo qual assume a presidência do diretório estadual. Pelo Novo, o senador Luis Eduardo Girão é pré-candidato.

No PT, a disputa está entre cinco pré-candidatos o ex-deputado federal Artur Bruno, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, a deputada estadual Larissa Gaspar e a deputada federal Luizianne Lins.

O deputado federal Célio Studart manifestou intenção de ser candidato pelo PSD. Ele já concorreu a prefeito em 2020. Atualmente, o PSD tem sinalizado composição com a base do governador Elmano de Freitas (PT).