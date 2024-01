O Encontro de Tática Eleitoral irá definir se o partido terá candidato ou irá apoiar outro nome. Caso a primeira hipótese seja escolhida, será então decidido o modelo para definir quem do partido irá para a disputa: se por meio de Encontro Municipal ou de Prévias. Veja a abaixo a diferença entre cada um:

ENCONTRO MUNICIPAL

1) Se não houver consenso ou não for possível alcançar maioria de dois terços do Diretório Municipal, encontro municipal será convocado para votar;

2) Se algum pré-candidato alcançar dois terços do Diretório Municipal, dispensa-se a realização de prévias, quando os filiados ao PT de Fortaleza são instados a votar;

3) Nos municípios com mais de mil filiados, caso de Fortaleza, quem vota são delegados eleitos. O número de delegados tem de ser pelo menos quatro vezes maior que o diretório. Como o diretório municipal tem 46 membros, 184 delegados poderão votar;

4) Delegados escolherão o candidato ou a candidata a partir de votação secreta em urna. Caso nenhuma candidatura receba mais da metade dos votos válidos, será realizado 2º turno;

5) Delegados devem ser eleitos a pelo menos 15 dias do encontro. Representantes de cada chapa terão cinco dias antes do Encontro para apresentar os nomes dos delegados e delegadas a quem tiver assento no encontro municipal.

6) Os locais de votação e a relação de filiados que votarão em cada local deverão ser informados para a Secretaria de Organização Nacional do PT com antecedência de pelo menos sete dias.

DECISÃO POR PRÉVIAS

1) As prévias ocorrerão das 9 horas às 17 horas, sempre aos fins de semana. Todos os filiados ao PT de Fortaleza podem votar;

2) O calendário será definido em conjunto com as instâncias superiores;

3) As prévias não podem ser no mesmo dia do encontro municipal. Em Fortaleza, caso haja este formato de definição, ocorrerá em mais de um local, pois a Cidade conta com mais de mil filiados;

4) Caso ninguém receba mais da metade dos votos válidos em 1º turno, avança-se ao 2º com os dois primeiros colocados;

5) Nesta etapa, ganha quem tiver mais votos, independentemente do quórum. O resultado será validado com a quantidade de eleitores que votarem;

6) Em caso de empate, serão somados as respectivas votações obtidas pelos candidatos em 1º e 2º turnos.