Catanho defende Luzianne para Fortaleza, mas diz que acordo é o melhor para o partido

Foto: Reprodução/PT Ceará O secretário foi um dos nomes fortes da gestão Luizianne em Fortaleza

Secretário da Articulação Política do Governo Elmano, Waldemir Catanho (PT) defendeu que a deputada federal Luizianne Lins seria a melhor indicação para representar o PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em outubro deste ano. Ele ressaltou ainda ao O POVO que um consenso seria a melhor coisa para o partido.

Ele analisa que a confirmação de Evandro Leitão (PT) como o quinto pré-candidato na sigla não “muda a dinâmica interna do partido”, justamente porque existem ritos internos que devem começar a acontecer em breve. Ele ressaltou que existe um esforço interno para que haja um consenso em torno de um dos pré-candidatos, para evitar que a sigla vá para as prévias.

“É claro que existe um esforço de unificação em torno de um nome só. Esse esforço vai estar acontecendo, essas discussões estão acontecendo. Não sei se tem assim um prazo estabelecido, mas que existe esse esforço, ele existe, porque é melhor para o partido que não se chegue a um processo de disputa, que haja uma construção de um consenso”, disse.

Entre as formas de decisão, ele mencionou acordos feitos entre a direção partidária e as principais figuras públicas do partido. "Como é que é o processo decisório? Isso pode ser feito algum tipo de acordo entre a direção partidária, entre as principais figuras públicas do partido. Todo mundo defende a construção de um acordo, não tem ninguém contra", disse.

E seguiu: "Todo mundo entende que um acordo é a melhor coisa pro partido. Em qualquer situação. Seja aqui em Fortaleza. Seja em outra cidade, seja em outro estado. É evidente que o acordo é sempre a melhor opção", disse. O secretário não deixou, no entanto, de mencionar sobre o processo de prévias, no qual os delegados eleitos pelos filiados escolhem o indicado.

Parte do chamado “núcleo duro” da gestão do governador Elmano de Freitas (PT), Catanho é próximo de Luzianne, tendo sido secretário do Governo nos oito anos quando ela foi prefeita de Fortaleza. Ele disse reconhecer o valor dos demais pré-candidatos, mas fez acenos ao considerar que a deputada é “o melhor nome”.



“É evidente que vou defender o nome dela. Acho que ela é o melhor nome. Reconheço o valor dos demais nomes, o deputado Guilherme Sampaio, o deputado Evandro Leitão, a deputada Larissa (Gaspar), o ex deputado Artur Bruno, meu colega de governo. São todas lideranças expressivas, lideranças experientes que têm toda condição de representar bem o partido. Na minha opinião, ela é o melhor nome”, ressaltou.

Elmano tem elogiado os pré-candidatos e defendido que partidos aliados sejam consultados para indicação do nome. Ele projeta que não haja vetos a nenhum dos filiados que querem representar o bloco governista liderado pelo ministro Camilo Santana (PT).

O governador também defende um nome de consenso, tendo a base eleitoral e os filiados do PT "papel ativo na escolha do processo da candidatura do PT". O chefe do Executivo Estadual desaprova a tese na qual a cúpula petista bata o martelo para escolher o nome sem consultar os filiados.

Há uma movimentação interna de alguns integrantes da cúpula para que o indicado para a disputa seja Evandro Leitão, visto com a capacidade de "unir" os partidos aliados.