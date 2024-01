Ex-prefeito Naumi Amorim anuncia pré-candidatura em Caucaia pelo PSD

Foto: Reprodução/Instagram Naumi Amorim O ex-prefeito Naumi Amorim oficializou sua pré-candidatura

Chega à sete o número de pré-candidatos em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, e o único além de Fortaleza que pode ter segundo turno. Nesta quinta-feira, 18, o PSD oficializou o nome de Naumi Amorim como pré-candidato do partido no município.

O anúncio ocorreu após reunião entre o presidente estadual da legenda, Domingos Filho, o deputado federal Domingos Neto e o ex-prefeito de Caucaia. “Naumi tem grande experiência. Empresário de sucesso, ex-deputado estadual e já foi prefeito de Caucaia, município o qual ele levou muitas obras e muitas conquistas”, destacou o presidente do partido. Domingos Filho já tinha adiantado o interesse da sigla pelo município e previsto que ou Naumi ou a ex-deputada Erika Amorim, esposa do ex-prefeito, poderiam disputar.

Naumi agradeceu a confiança do partido. "Vamos trabalhar juntos por Caucaia”, disse. Ele volta ao jogo político da cidade que geriu entre 2017 a 2020, quando tentou reeleição, mas acabou derrotado por Vitor Valim, na época na oposição pelo Pros. Naumivinha atuando pelas redes sociais fazendo críticas à gestão do atual gestor.

A pré-candidatura dele se soma a outras seis já anunciadas no município. Valim não irá concorrer à reeleição, mas já antecipou que um nome deve ser lançado pelo bloco governista após deliberação com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT).

Entre os cotados, estão a deputada estadual Lia Gomes (PDT) e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho (PDT). Ambos tentam deixar justamente o PDT em ação na Justiça pedindo desfiliação por justa causa.

O vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil) também se colocou como pré-candidato. Ele e Valim romperam relações em 2022, quando apoiaram candidatos diferentes no pleito. Desde então, os dois trocam acusações.

Na disputa, há também Coronel Aginaldo (PL) e a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB). O também ex-prefeito Zé Gerardo Arruda se filiou ao PDT ainda em janeiro e se lançou pré-candidato.