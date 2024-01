Eleições 2024: Lula deve ser ouvido sobre negociações do PT no Ceará, diz Conin

Foto: AURÉLIO ALVES Conin, presidente do PT no Ceará, avaliou queo presidente Lula deve ser ouvido nas questões das eleições municipais

Presidente do PT no Ceará, Antonio Filho, o Conin, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve entrar nas articulações para a eleição de 2024. A viagem do chefe do Executivo, nesta sexta-feira, 19, no entanto, teve caráter apenas institucional. No Estado, Lula inaugurou a pedra fundamental para construção de uma sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

"O Lula não veio especificamente tratar de eleição. No momento certo, cada estado vai discutir isso com a direção nacional, sobretudo as capitais, que a direção nacional acompanha, e o Lula evidentemente vai ser ouvido também", ressaltou Conin.

O presidente estadual avaliou que Lula "conhece muito o Brasil" e, mesmo sem a eleição ser o foco principal, o petista "volta com uma impressão, um retrato da situação". "Ele tem muito feeling político e quando a gente vai conversar com ele, ele já está sabendo de tudo e fica muito mais fácil para ele nos orientar, para ele opinar", disse.

E seguiu: "Esse primeiro momento é mais de escuta, de atualização da realidade política onde ele passa e mais adiante ele vai ter muito mais elementos para opinar".

A fala do líder partidário ocorre com acirramento dos ânimos, que pode crescer com a aproximação das eleições municipais. Fortaleza, por exemplo, tem cinco pré-candidatos da sigla, entre eles a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.

A deputada não compareceu ao evento e sua assessoria afirmou que o motivo foi o tratamento recebido em evento anterior com o presidente, coordenado pelo Ministério da Educação, comandado por Camilo Santana (PT) ainda em 2023. Em nota, o ato foi classificado como "violência política".

Já Evandro, no evento desta sexta, teve assento no palco, como presidente da Assembleia. Outros dois pré-candidatos do PT a prefeito, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, ambos deputados estaduais, estavam na plateia.