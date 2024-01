Luizianne não vai a ato com Lula e aponta "violência política"; Evandro sobe ao palanque

Foto: FCO FONTENELE EVANDRO esteve no palanque com Lula no evento que não contou com Luizianne

A deputada federal Luizianne Lins (PT) não compareceu à solenidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 19, na Base Aérea de Fortaleza. Por meio da assessoria de imprensa, ela se queixou do tratamento recebido em outra visita presidencial para evento também organizado pelo Ministério da Educação, de Camilo Santana (PT). Luizianne classificou o tratamento de "violência política".

A situação cria mal-estar entre líderes do partido nas proximidades da definição da candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Luizianne é pré-candidata, mas nos bastidores outro nome é visto como favorito de Camilo: o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão.

O parlamentar estava presente quando Lula desceu do avião, recebido também por Camilo, pelo governador Elmano de Freitas e a primeira-dama Lia de Freitas. Durante o evento, estava no palco. Porém, negou ter falado com o presidente sobre política.

"Não, não deu tempo", respondeu ao ser perguntado por jornalistas. "Só se falou aqui de ITA", disse sobre o motivo da visita oficial: assinatura do decreto que cria o campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza e lançamento da pedra fundamental das obras na Base Aérea, para receber o equipamento.



Já Luizianne, conforme a assessoria, não compareceu em função da maneira como foi tratada na primeira visita ao Ceará do presidente neste terceiro mandato. Foi em 12 de maio de 2023. Na ocasião, foi lançado o programa de Escolas de Tempo Integral em nível federal.

"(...) a ausência da parlamentar se deve ao fato de que, no último evento com a presença de Lula no Ceará, coordenado pelo Ministério da Educação, ela foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente", diz a nota da assessoria da parlamentar.

"A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela, que sempre foi apoiadora do presidente Lula, mesmo quando ele estava encarcerado na PF de Curitiba", acrescenta o texto.

Naquela ocasião, a agenda de Lula em Fortaleza começou com visita à Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Johnson, no bairro Luciano Cavalcante. Luizianne foi diretamente ao Centro de Eventos, onde ocorreria a solenidade principal. Ela chegou antes do início do evento e conversou com a imprensa. Em seguida, entrou pela entrada destinada a autoridades.

Lula chegou acompanhado da comitiva que esteve na escola, com Camilo, Elmano e outros políticos. Eles foram direto para o palco. Luizianne, porém, não teve em princípio permissão para subir. Como evento já no início, colocaram uma cadeira na ponta e liberaram o acesso.

No ato desta sexta, outros dois pré-candidatos a prefeito de Fortaleza compareceram: Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, ambos deputados estaduais. Eles não subiram ao palco e ficaram na plateia.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), foi mencionado em saudações, mas não compareceu. Na visita mais recente de Lula, ele esteve presente. Na primeira, em maio, Sarto não compareceu e justificou por problema de saúde. Nesta sexta, o prefeito participou de inauguração durante a manhã.

O evento na Base Aérea é mais um capítulo da escalada da tensão entre Luizianne e Camilo. Em entrevista ao O POVO, na semana passada, Luizianne demonstrou, no mínimo, distanciamento em relação ao ministro.

"Na verdade, não tenho muita relação com o Camilo. Agora é que, na verdade, o Camilo se aproxima mais da vivência no PT, nesse último ano de 2022. Porque até então nós não tínhamos muito a participação dele efetiva dentro do partido. Basta lembrar que a primeira vez que ele apoiou o Lula no primeiro turno foi em 2022. Então, significa que havia, digamos assim, uma certa distância. Talvez agora a gente até se aproxime", afirmou.

A ex-prefeita acrescentou: "Nunca me ajudou em nada do ponto de vista político, assim, efetivamente. É uma relação a ser construída, não sei nem dizer direito", disse uma semana atrás.

Em setembro do ano passado, na segunda visita de Lula ao Ceará, Luizianne foi ao aeroporto receber o presidente, assim como Evandro Leitão. No evento no dia seguinte, na sede do Banco do Nordeste, no Passaré, Luizianne chegou com a solenidade em andamento e subiu ao palco. Diferentemente dos dois outros, a organização não era do MEC.