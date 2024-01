Quarta maior capital do País, Fortaleza é dona do maior Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste há alguns anos e tem se destacado nacionalmente. No entanto, como toda metrópole, a Capital cearense tem desafios e mazelas a superar. Perto da eleição, pesquisas medem as preocupações da população e revelam que a inquietação dos fortalezenses está sustentada no tripé: Segurança Pública, Saúde e Educação

Pesquisa AtlasIntel realizada no fim do ano passado elencou os “maiores problemas que afetam Fortaleza” e os distribuiu em 16 categorias que variam de criminalidade à iluminação pública. Os entrevistados podiam escolher até três opções de uma lista pré-definida (ver gráfico). Criminalidade (49,7%); Saúde (40,3%) e Educação (37,2%) foram os itens mais citados.

O impacto destes e de outros temas para pré-candidaturas já postas na Capital é iminente. Atores do governismo e da oposição terão oportunidade de demonstrar pontos fortes e apontar aquilo que julgam ser o Calcanhar de Aquiles dos respectivos adversários. Especialistas ouvidos pelo O POVO projetaram o desenrolar da corrida eleitoral a partir da influência dos temas mais sensíveis para os postulantes ao Palácio do Bispo.

Cientista político e colunista do O POVO, o professor Cleyton Monte projeta uma “polarização” na eleição deste ano e, consequentemente, nos temas que a impactam. Ele avalia que as preocupações serão alvos de “comparação entre o candidato da Prefeitura e o candidato do Palácio da Abolição”, lembrando situação similar a de 2012, quando grupos que geriam o governo do Estado e o Paço Municipal disputaram a hegemonia na Capital.

“Acredito que será uma disputa entre máquinas administrativas, entre a imagem da gestão da Prefeitura e a imagem da gestão do governo do Estado. Deve ficar nessa linha. Capitão Wagner (e outros candidatos) buscarão trilhar um caminho entre os dois, tentando furar essa polarização que se desenha hoje”, destaca o professor.

No que diz respeito à segurança, Monte avalia que o tema será central numa realidade em que facções criminosas tornam-se um drama para a Cidade. "A população sabe que essa é uma tarefa do Estado, mas acredita que o município sempre pode fazer mais”, comenta.

Paula Vieira, pesquisadora vinculada ao Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídias (Lepem-UFC), avalia que a parte da segurança deve ser explorada por Wagner, que tem ligação umbilical com a área, mas também por outras candidaturas, como a de André Fernandes, do PL, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que rivaliza com governistas.

“A estratégia é interessante para eles porque bate no ponto mais frágil do PT (atualmente no Governo do Estado) e, embora não seja competência da Prefeitura, gera um desgaste político. Com as ações de facções criminosas na Capital, é um ponto para ser trabalhado pelos conservadores e por outros nomes”, antevê a pesquisadora.

Outra pesquisa, a Futura/Apex (ver quadro), apontou para o mesmo tripé da AtlasIntel e elencou o que a população julga prioridade para os governantes. Quando perguntados sobre qual deve ser a prioridade do governo, 54,4% responderam que é melhorar a saúde; 40,6% apontaram que é melhorar a segurança pública e 39,7% melhorar a educação.

Na pesquisa Futura, a Saúde respondeu por mais da metade das indicações. Pesquisadores ouvidos pela reportagem argumentam que a abordagem do tema será um diferencial. “Pesa muito para quem é governo, principalmente, sabendo que Sarto faz parte de um grupo com 12 anos no poder. Será um ponto de pressão. A campanha vai retomar disputas e discursos sobre envio ou não de recursos do Estado para o IJF”, diz Monte, lembrando de embate recente entre o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza.

Capitão Wagner, avaliam os especialistas, tentará trazer suas respectivas experiências em Maracanaú como ponto positivo, na tentativa de cessar críticos recorrentes em outros pleitos que argumentavam que ele não possuía experiência no Executivo. Já a área da educação, Monte aponta como “maior trunfo do governo do Estado” e um ponto positivo para a gestão de Fortaleza. “Nas gestões RC e Sarto a educação de Fortaleza teve melhorias; investimento em creches, melhorias qualitativas mesmo na educação”, lembra.

Para as candidaturas mais conservadoras, o professor projeta ser um ponto mais fraco. “No fim da campanha de 2020, tentou-se esboçar a questão de escolas como aparelho ideológico, mas isso não colou e não impactou. Penso que Wagner não investirá nisso. Aliás, acredito que a entrada de Fernandes na campanha ajudará Wagner, no sentido de ter quem abrace o bolsonarismo. Wagner poderá vender melhor a imagem de independente”.

Paula Vieira projeta que Fernandes dobrará a aposta em alegações de “doutrinação ideológica” em escolas, bandeira do bolsonarismo em eleições recentes. “É um tema com permeabilidade em comunidades, igrejas evangélicas, que tomam essa questão da ideologia como algo significante. Isso vai voltar para o debate. A ‘Escola sem partido’, esses debates possivelmente serão levantados. É um ponto de conflito a ser explorado”, conclui.

ONDE É BOM E ONDE DÓI EM CADA GRUPO POLÍTICO

Outros temas presentes nas pesquisas pré-eleitorais apontam para tendências que impactarão nesta eleição municipal. Questões relacionadas à “limpeza urbana”, “transporte público” e “infraestrutura” também foram citadas como pontos sensíveis aos olhos do eleitorado fortalezense e as candidaturas estarão atentas para explorar estes assuntos.

Nas eleições municipais, questões de apadrinhamento político têm menos peso se comparadas com as eleições gerais. O eleitorado busca nomes com bandeiras próximas, propostas concretas e habilidade para construir alianças para resolver o cotidiano.

Governismo

Para além de temas de saúde e educação, José Sarto trará questões voltadas à infraestrutura, com intensificação de obras e entregas, e ao transporte público e as levará como argumentos favoráveis. Na seara do transporte, lembrará das gratuidades para estudantes, do retorno do ar-condicionado nos ônibus e da manutenção do preço das passagens em 2024.

Por outro lado, uma das discussões que deverá ser revivida de imediato tem a ver com a “limpeza urbana”, outro ponto citado nos levantamentos. A chamada Taxa do Lixo é um ponto sensível para quem está no governo, por se tratar de medida impopular que gerou desgaste político. É uma munição que certamente será utilizada por opositores dos mais diversos espectros políticos e que já prometeram revogar a medida.

Wagner

Indo para a sua terceira tentativa de chegar à Prefeitura de Fortaleza, Wagner chegará ao pleito com o currículo mais recheado, após um ano à frente da secretaria da Saúde de Maracanaú. Dentre os programas lançados exaltará o “Ver e Ler”, que realiza exames oftalmológicos e entrega de óculos de grau, caso necessário, a estudantes locais.

Por outro lado, adversários puxarão para o debate a ligação de Wagner com o ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2022, e é possível que relembrem os episódios de motim de agentes de segurança no Ceará em 2011 e 2020, que pioraram os índices relacionados à segurança.

Candidatura do Abolição

Com a meta de universalizar a educação em tempo integral no Ceará até 2026, o candidato do Governo do Estado terá nesta pauta um trunfo. O PT tem hoje o atual ministro da Educação, Camilo Santana. Este é outro ponto que será tratado como argumento: a questão do alinhamento entre gestões como um facilitador de parcerias, já que o PT detém o governo do Estado e a Presidência da República, pelo menos, até 2026.

A questão da segurança pública é um ponto desfavorável, que transcende gestões, embora tenha ocorrido diminuição nos números de crimes violentos em 2023, em relação a 2022. As recentes tentativas de chacina, que envolvem disputas entre facções criminosas, serão lembradas pelos opositores. O atual grupo governista segue no poder estadual há 17 anos, o que, naturalmente, gera desgastes e questionamentos sobre a persistência do problema.

Bolsonarismo

O bolsonarismo, com André Fernandes, deve se posicionar novamente como defensor dos bons costumes e de pautas conservadoras. Voltará a explorar a questão do combate à criminalidade com mão de ferro e também se apossará do discurso antipetista, lembrando falhas de gestões passadas do PT, reverberando a ideia de evitar a concentração de poderes na mão do partido que já detém o Governo do Estado e a Presidência.

Negativamente pesará a lembrança da postura na pandemia de Covid-19, quando o governo Bolsonaro foi mal avaliado pelo seu desempenho no combate ao coronavírus. Adversários também lembrarão do episódio golpista do 8 de janeiro, associando-o à candidatura que representará o núcleo mais próximo ao ex-presidente Bolsonaro.

GRÁFICO

PESQUISA ATLAS/INTEL

Pergunta: Quais são, na sua opinião, os maiores problemas que afetam a Cidade de Fortaleza hoje em dia (escolha até 3 da seguinte lista)?

Criminalidade - 49.7%

Saúde - 40.3%

Educação - 37.2%

Má gestão pública - 31.9%

População de rua - 18.3%

Crise econômica, desemprego e pobreza - 15.5%

Corrupção - 15%

Degradação do Centro da cidade - 12.8%

Habitação (moradia) - 11.9%

Transporte público - 11.7%

Desordem urbana e barulho - 7.7%

Burocracia, impostos e barreiras para negócios - 7.2%

Má conservação de ruas e patrimônio público - 5.2%

Degradação do meio ambiente - 4%

Limpeza Urbana - 2.8%

Iluminação pública - 0.8%

*O levantamento consultou 800 pessoas, de forma online, e possui margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%; A pesquisa foi realizada entre os dias 25/12 e 30/12 de 2023.

PESQUISA FUTURA/APEX

Pesquisa espontânea questionou quais as prioridades de um governo;

Melhorar a Saúde - 54,4%

Melhorar a Segurança Pública - 40,6%

Melhorar a Educação - 39,7%

Melhorar a pavimentação de ruas - 7,8%

Infraestrutura - 7,6%

Saneamento básico - 7,3%

Melhorar a Coleta de lixo/limpeza pública - 4,9%

Apoio aos bairros carentes - 3,6%

Melhorar o posto de saúde - 3,3%

Criar/gerar Empregos - 2,7%

Melhorar o Transporte coletivo - 2,5%

Construir posto de saúde - 2,2%

Melhorar o trânsito - 2,1%

Cuidado com o meio ambiente - 1,0%

Mais policiamento - 0,9%

Mais médicos - 0,9%

Acabar/diminuir a Corrupção - 0,9%

Mais assistência social - 0,8%

Construção de creches - 0,6%

Incentivo ao turismo - 0,4%

Melhorar administração - 0,4%

Combater as Drogas/Tráfico de drogas - 0,1%

Diminuir desemprego - 0,1%

Outros - 13,7%

Não Sabe/Não respondeu - 6,7%



*A pesquisa foi realizada com 1.014 eleitores de Fortaleza, com 16 anos ou mais, a partir de entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é 95%. O levantamento ocorreu entre 1° e 6 de dezembro de 2023.