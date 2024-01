Com eleições marcadas apenas para 5 de novembro, a disputa eleitoral nos Estados Unidos já começou. Os partidos Democrata e Republicano iniciaram processos para escolher os respectivos candidatos, num cenário eleitoral que aponta para um repeteco do pleito de 2020, quando o ex-presidente Donald Trump disputou com o atual Joe Biden.



Trump é o favorito entre os republicanos para concorrer, como demonstrou o resultado do caucus em Iowa no último dia 15. Foi a maior vitória de um republicano naquele estado nesta fase pré-eleitoral. Biden lidera a preferência entre os democratas, embora tenha declarado ao longo dos últimos anos que não concorreria.

Num cenário de favoritismo para o republicano, segundo pesquisas eleitorais mais recentes, os EUA caminham para uma nova polarização, desta vez com Trump fora do governo e fazendo o papel que lhe é mais cômodo, o de outsider e candidato contra o establishment.

Sobre o tema, O POVO conversou com Iago Caubi, mestrando em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GIS-UFRJ).

O POVO - Iowa realizou as primeiras prévias (caucus), entre os republicanos, nesta semana que passou. Trump venceu com folga e já é reforçado como favorito à disputa pela Casa Branca. Qual o peso deste resultado para a disputa?

Iago Caubi - Este resultado serviu para evidenciar o favoritismo de Trump entre o eleitorado do Partido Republicano, o que já era esperado. Mesmo com os processos legais e polêmicas envolvendo Trump nos últimos anos, o partido não foi capaz de criar uma liderança que pudesse substituir Trump para o eleitorado ligado a pautas mais conservadoras. Por isso, já era esperado que a verdadeira disputa não seria para quem seria o candidato a presidente, mas quem seria o(a) vice. Em breve, a Suprema Corte do país deve decidir se o ex-presidente é qualificado ou não para assumir o cargo caso eleito. Mesmo que não seja, o vice assume. De todo modo, Trump continua sendo o principal nome entre os conservadores americanos e mesmo que não possa concorrer ou assumir, deverá decidir para onde seus votos irão.

OP - Trump foi um dos poucos presidentes dos Estados Unidos a perder a reeleição nos últimos 100 anos. O que explica essa "volta por cima", apenas quatro anos depois, com episódios emblemáticos como a invasão do Capitólio e com diversas ações correndo na Justiça em desfavor do presidente?

Caubi - Não acredito ser uma volta por cima pois boa parte do seu eleitorado se manteve firme durante esses anos, mesmo com a falta de provas da suposta fraude eleitoral, dentre outras acusações que pesam sobre o ex-presidente. Sua figura política representa um desejo de parte do eleitorado americano de quebrar com o establishment dos dois partidos, uma vez que se dependesse do Partido Republicano, outro nome menos polêmico seria escolhido. Esse sentimento está presente em eleições por todo o mundo, frente à dificuldade de partidos tradicionais se manterem conectados com as demandas populares e a era da divulgação em massa de informações por redes sociais (muitas vezes, informações falsas). Por isso, as decisões na Justiça e a invasão no Capitólio se transformam no que Trump chama de “caça às bruxas” e uma suposta perseguição política, que é absorvida facilmente pelo seu eleitorado fiel sem muitas críticas.

OP - O governo Trump foi marcado por agressividade, com políticas de exclusão de determinados grupos e segmentos sociais, negacionismo na pandemia e críticas infundadas ao sistema eleitoral, por exemplo. Ao que tudo indica, nada mudou. Podemos esperar um Trump mais agressivo para esta campanha e na Casa Branca, em caso de vitória em novembro?

Caubi - Com certeza. Em caso de vitória, Trump deve se apoiar ainda mais no discurso de combate interno e externo para manter a popularidade do governo. O negacionismo e a agressividade com alguns segmentos sociais da população são a marca de Trump e que cativa parte do eleitorado que concorda com essa abordagem. É importante lembrar que os Estados Unidos, possuem fortes dilemas sociais e raciais internos, desde seu surgimento enquanto país. Trump representa sentimentos antigos da sociedade americana que beiram a supremacia e convergem com a ideia de “excepcionalismo americano” como um dos mitos fundadores do nacionalismo de seu país.

OP - E Biden, qual o nível de competitividade do atual presidente? Quando era oposição, em 2020, derrotou Trump, mas agora é governo. O democrata tem a mesma força de 2020 ou larga atrás neste ano pelo desempenho?

Caubi - Ao contrário de Trump, Biden não é um político tão carismático e que tem em si a representação das pautas que o fizeram chegar à presidência. Apesar das melhorias econômicas do país, parte importante do eleitorado democrata não se sente tão bem representado por Joe Biden, porém o partido também não criou nenhuma figura política para o substituir. Kamala Harris, que era a cotada inicialmente como o nome democrata nessa eleição, não conseguiu decolar sua popularidade em meio aos eleitores mais progressistas, que não acreditam que ela seja tão progressista quanto dizia ser. Outra dificuldade para o Partido Democrata será a idade de Biden, que em muitas ocasiões parece estar afetando a saúde do presidente. Em vários momentos, Biden apareceu como uma pessoa fragilizada em público e provavelmente os republicanos irão usar isso contra o democrata. Além dessa suposta fragilização física, a saída “às pressas” do Afeganistão pelas tropas americanas ainda não foi esquecida por parte do eleitorado e representou um forte impacto na imagem do atual presidente. Apesar de a saída ter sido negociada ainda na gestão Trump, a forma da saída e a retomada do Talibã foi um duro golpe na política externa americana.



OP - Na política externa os EUA tem algumas linhas bem definidas que transcendem as questões internas entre Democratas e Republicanos; O que representaria para o mundo um retorno da gestão Trump? E a manutenção do governo Biden, até que ponto seria mesmo um oposto de Trump?

Caubi - Ao contrário da política interna, no campo da política externa americana não existem diferenças pragmáticas tão grandes. A própria saída das tropas americanas do Afeganistão foi iniciada na gestão Trump e continuou na gestão Biden, assim como a política de contenção ao crescimento chinês com sanções econômicas e a busca por aliados ao redor da China visando “cercar” os interesses chineses. O bloqueio à Cuba e a busca por retomar a influência americana na América Latina em detrimento da expansão da influência chinesa também é um ponto em comum. O que acredito que difere os dois é o modo para se alcançar esses objetivos em comum. No caso de Trump, seu perfil é muito personalizado em si, sendo suas falas pessoais confundidas com a formulação de política externa do país. Vale lembrar que o ex-presidente utilizava bastante as redes sociais como ferramenta de política externa. No caso de Biden, seu perfil é mais discreto e costuma agir de forma um pouco mais discreta e burocrática. Talvez a diferença mais significante entre os dois para o cenário internacional seja o apoio americano à Ucrânia. Enquanto Biden já colocou bilhões de dólares americanos na guerra mesmo com poucos avanços, Trump promete diminuir esse apoio financeiro o que pode representar um forte golpe para o governo ucraniano manter seus esforços de guerra.

OP - O quanto o resultado da eleição de novembro afeta o Brasil? O governo Lula mantém relação diplomática com Biden, mas o que implicaria ter que lidar com Trump na Casa Branca?

Caubi - Todas as eleições americanas possuem influência no pleito eleitoral brasileiro. Quando Trump ganhou sua primeira eleição, o então candidato Jair Bolsonaro se espalhou muito em suas estratégias de campanha e emulou aqui. Da mesma forma, o discurso super conciliador, defensor da democracia e discurso de ser o único que poderia tirar o rival do poder, foi emulado aqui pela campanha do presidente Lula. Apesar dessa influência evidente, as regras eleitorais são diferentes. Aqui, Bolsonaro não poderá ser eleito, mesmo que continue sendo a principal liderança do eleitorado mais conservador brasileiro, com pautas também emuladas dos Estados Unidos, como uma suposta guerra santa contra o fantasma do comunismo, dentre outras. Ainda assim, deverá ter papel central na escolha do nome para representar esse eleitorado e deve emular muito da estratégia usada por Trump, novamente. Ainda assim,é impossível dizer que o resultado lá irá se repetir aqui. Ao contrário de Biden, Lula continua sendo uma liderança muito carismática e com forte presença em setores sociais que possuem grande peso nas eleições.

OP - A extrema direita volta a ganhar força no mundo? Milei venceu na Argentina; Trump favorito nos EUA; Começa uma reviravolta?

Caubi - Numa análise um pouco mais distante dos fatos, percebemos que esse é um jogo de idas e voltas, portanto não seria algo tão inesperado. Principalmente com a dificuldade dos partidos tradicionais de responderem aos anseios econômicos e políticos da sociedade em tempos de internet e informações espalhadas em massa, muitas vezes de forma a manipular setores sociais com a desinformação generalizada.