Bombeiros reagem a Élcio, que diz ter feito crítica a Elmano

Foto: Samuel Setubal Bombeiros no combate ao incêndio no Parque do Cocó

Manifestação do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), causou polêmica com o Corpo de Bombeiros. Ele foi às redes sociais para se explicar. Élcio havia feito crítica ao Governo do Estado, na esteira do incêndio que atingiu o Parque do Cocó. O Corpo de Bombeiros divulgou nota repudiando o comentário.

"Meu posicionamento de forma nenhuma foi direcionado ao time de servidores que estão lá dia e noite em busca da solução do incêndio. A minha fala foi direcionada à liderança do governador, que deveria tomar as providências para sanar esse problema", justificou em post.

E seguiu: "Jamais iria me direcionar aos bombeiros que estão lutando para sanar o problema. Falo sobre um plano estratégico para enfrentar o problema, suporte aéreo, e tomadas de decisões acertadas, inclusive pela vida desses profissionais", pontuou.

O vice-prefeito, de grupo político que rompeu com a gestão estadual em 2022, reafirmou as críticas ao governo de Elmano de Freitas (PT). "Um governo que leva nove meses para nomear o gestor do Parque é um governo sem compromisso, que leva em risco não só a vida da própria floresta, mas dos profissionais que estão lutando para apagar o incêndio".

No decorrer do incêndio que atinge o Parque do Cocó, quando agentes do Corpo de Bombeiros trabalhavam para conter as chamas, Élcio escreveu: "Mais uma vez a falta de compromisso do Governo do Estado com a natureza. Mais uma vez, zero compromisso, zero agilidade, zero resolutividade! Nota no Instagram não resolve o que perdemos! Que tristeza!"

Em resposta, a corporação divulgou nota afirmando que "desde que o fogo foi identificado, em área de difícil acesso do parque, homens e mulheres do Corpo de Bombeiros atuam ininterruptamente para controlar o incêndio, inclusive durante toda madrugada".

A instituição afirmou que "lamenta que o vice-prefeito, um agente público que deveria zelar pelo bem dos fortalezenses, use as redes sociais para desrespeitar os servidores que têm atuado de forma tão intensa e que dedicam suas vidas para debelar o incêndio, para, com isso, proteger a principal área de preservação ambiental da Capital".