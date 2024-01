Deputado bolsonarista defende Luizianne e critica Camilo

Foto: AURÉLIO ALVES Carmelo é presidente do PL no Ceará após a renúncia de Acilon Gonçalves

O deputado estadual e presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto (PL), solidarizou-se com a deputada federal Luizianne Lins (PT), após a assessoria da parlamentar informar que ela não compareceu à agenda do presidente Lula (PT), na última sexta, 19, em Fortaleza, por ter sido barrada de subir ao palco em uma passagem anterior do líder petista pela Capital.

"Tenho todas as diferenças com a deputada e ex-prefeita Luizianne Lins, mas é preciso reconhecer que a maneira como o PT a trata, sob a liderança de Camilo Santana (ministro da Educação), é excessivamente desprezível", disse Carmelo, tecendo críticas ao grupo governista que governa o Estado há 17 anos, com as gestões Cid Gomes, Camilo, Izolda Cela e Elmano de Freitas.

O parlamentar continuou: "Não sei como ainda tem figura da política cearense se estapeando para fazer parte deste grupo, que até os mais ferrenhos defensores, humilha e descarta de maneira constrangedora. A ingratidão é o pior dos sentimentos. E nunca esqueça: quem é ingrato com um, pode ser com qualquer outro. Você, que é aliado de Camilo, Elmano e Lula no Ceará, pode ser o próximo", alertou o deputado que é uma das figuras mais próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará.