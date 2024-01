Deputado relata preconceito em reação à ideia de cotas no ITA: 'Aviões vão cair'

Foto: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Deputado federal cearense, Idilvan Alencar afirma ter lido comentários ofensivos nas redes sociais como resposta à proposta de vagas especiais para ensino público no ITA

Defensor de 50% das vagas do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) destinadas a egressos do ensino público, o deputado federal cearense Idilvan Alencar (PDT) relatou ter lido nas redes sociais reações preconceituosas à proposta que protocolará em fevereiro, quando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal retomam as atividades. Idilvan esteve na sexta-feira, 19, na Base Aérea de Fortaleza para lançamento da pedra fundamental do ITA campus Fortaleza.

"É uma proposta polêmica, né? Hoje saiu na Folha de S.Paulo, no Instagram do O POVO. As pessoas fazem muito ataque. 'Ah, é um absurdo', como se aluno de escola pública não tivesse competência. Quando a lei das cotas foi criada, a universidade ficou mais plural, eles deram conta do recado", disse.

"Recebi muito ataque nas redes sociais. 'É louco, é sem noção, vai desqualificar o ITA, os aviões vão cair'. É por ai a discussão", exemplificou o parlamentar sobre os comentários ao projeto.