PSB e PT disputam posto de maior força política em prefeituras do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação, com Elmano de Freitas, governador do Ceará

É aguardada para daqui a 12 dias, em 4 de fevereiro, uma mudança no mapa político do Ceará. Aproximadamente 40 prefeitos devem se desfiliar do PDT e ingressar no PSB, sob liderança do senador Cid Gomes. Com esse movimento, PSB e PT passam a disputar o posto de sigla com mais prefeituras no Estado no período que antecede as eleições municipais — quando aí o mapa será refeito não pelas articulações dos políticos, mas pela vontade do eleitor.

O PDT vive os últimos dias como partido com mais prefeitos, condição que tinha desde 2015, quando o grupo egresso do Pros desembarcou na legenda. O próprio presidente da comissão provisória, Flávio Torres, estima que o número deva permanecer em torno de 10.

O dirigente pedetista, no podcast Jogo Político, na semana passada confidenciou aguardar o dia 4 de fevereiro para ter o cenário concreto. Até lá, ele não ter certeza sobre quantos vão e quantos ficam. "Eu não sei e acho que pouca gente sabe. Eu acho que alguns deles (prefeitos) ainda não sabem".

Nas eleições de 2020, o PDT elegeu 67 prefeitos. Principalmente por causa da divisão durante as eleições de 2022, no fim do ano passado, três meses após as eleições, o número havia caido para 54.

Porém, Cid Gomes não teve sucesso no intento de levar o grupo unido de um partido para outro. Além dos cerca de dez prefeitos que devem permanecer, outros não irão para o PSB. Pelo menos cinco deles se anteciparam e anunciaram filiação ao PT.

Há quem tenha buscado outros destinos, como a prefeita em exercício da Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral. Ela participou de reuniões conduzidas por Cid sobre a saída do PDT, mas tem impedimento local para ingressar no PSB. O prefeito titular de Limoeiro, José Maria Lucena, é do PSB e está rompido com Dilmara.

Ele está licenciado desde outubro, pelo período de 120 dias, quando passou o cargo para a vice. Com problemas de saúde, Lucena foi acusado pela oposição de estar afastado na prática da gestão, mas se recusar a transferir o cargo à vice pelas desavenças. Ele faltou a audiências marcadas pelo Ministério Público e apresentou atestados médicos como justificativa. Nessa situação local, Dilmara acabou buscando o Republicanos, outro partido da base governista estadual.

O PT, partido do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana, tornou-se bastante atraente a prefeitos e outros políticos. Está também no Governo Federal, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2020, elegeu 18 prefeitos. Com as migrações ao longo de três anos, chegou a 29 no fim de 2023. E já havia anunciou a filiação de pelo menos mais oito:

Marcone Tavares (PSD), prefeito de Aurora

Guilherme Saraiva (PDT), de Barbalha

Sebastiãozinho (PDT), de Chaval

Aníbal Filho (PDT), de Granja

Laís Nunes (PDT), de Icó

Ítalo Brito Alencar (PP), de Nova Olinda

Professor Marcelão (eleito pelo Pros), de São Gonçalo do Amarante

Kennedy Aquino (PDT), de Uruoca

O PT nunca foi o partido com mais prefeituras no Ceará, embora tenha tido relevante crescimento desde a primeira eleição de Lula, em 2002. Naquela época, o partido governava dois municípios no Ceará: Icapuí e Quixadá. Aproxima-se agora dos 40.

O PSB elegeu 8 prefeitos em 2020, mas já foi favorecido nas articulações, em particular depois que a presidência estadual foi assumida por Eudoro Santana, pai de Camilo. No fim de 2023, o partido chegou a 18 prefeitos. A legenda apoiou o PDT, com Roberto Cláudio, nas eleições de 2022. Sob o comando de Eudoro, passou à base do governo Elmano.

Dessa forma, caso confirme a filiação de aproximadamente 40 prefeitos ligados a Cid Gomes, o PSB se isolará como maior força e terá inclusive mais prefeitos que os 54 que o PDT tinha antes da debandada.

O PSB foi o partido com maior número de prefeitos do Estado por breve período, em 2013, após o resultado eleitoral de 2012 até o grupo migrar para o Pros, em setembro daquele ano. Nas décadas anteriores, na maior parte do tempo o grupo Ferreira Gomes foi, na maior parte do tempo, a segunda maior força política do Estado, fosse no PPS ou no PSB. Está na condição de principal força pelo menos desde as eleições de 2012, há 12 anos.

A condição é agora ameaçada pelo PT de Camilo e Elmano. Isso se forem consideradas separadamente as duas metades do grupo Ferreira Gomes, pois o bloco se dividiu. Enquanto a maioria acompanha Cid Gomes rumo ao PSB, há o setor ao qual Ciro Gomes é ligado, que segue no PDT. Essa é a ala liderada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio e pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, principal aposta pedetista nas próximas eleições.

Já a disputa entre PT e PSB pela liderança no número de prefeitos é amistosa. Afinal, o grupo de Cid deixa o PDT justamente por defender o apoio formal ao Governo do Estado, que é do PT. Além disso, com o Estado, a Assembleia Legislativa e o Governo Federal, não há dúvida hoje sobre a hegemonia política do PT no Estado.

Embora o partido não governe hoje nenhuma das cinco maiores prefeituras. Condição que a legenda trabalhará para reverter nas eleições de outubro.

Força de destaque no Ceará, PSD se tornou partido com mais prefeitos no Brasil

O PSD se tornou o partido com maior número de prefeitos no Brasil. A legenda do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ultrapassou o MDB em número de prefeituras no País. A seguir aparece o Progressistas (PP). O levantamento foi feito no fim de 2023, três anos após as últimas eleições municipais e a menos de um ano do próximo pleito.

Os três partidos — PSD, MDB e PP — são legendas de centro, integram a base dos governos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Elmano de Freitas (PT) e, no Ceará, estão no segundo bloco entre as principais forças, hoje atrás de PDT e PT, potencialmente em desvantagem em relação a PSB e PT.

A seguir na lista de prefeituras aparece o União Brasil. Liderado no Ceará pelo ex-candidato a governador Capitão Wagner, o partido foi criado em 2021, resultado da fusão entre PSL e DEM. No Ceará, tinha quatro prefeitos no fim do ano passado.

A lista de maiores partidos em prefeituras no Brasil segue com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. No Ceará, a sigla elegeu 13 prefeitos em 2020. Porém, com o ingresso de Bolsonaro e seu grupo, perdeu força o prefeito de Eusébio e então líder da legenda, Acilon Gonçalves. No fim de 2023, o partido tinha quatro prefeitos.

Houve acordo no PL, mediado por Bolsonaro, para o deputado estadual Carmelo Neto assumir a presidência estadual no lugar de Acilon. (Thays Maria Salles)