Sarto diz que não foi a evento do ITA com Lula, Camilo e Elmano por ter outro compromisso

Sarto disse que não compareceu ao lançamento do ITA em Fortaleza por conflito de agendas

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), justificou a ausência no evento de lançamento da pedra fundamental do novo campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em Fortaleza, na última sexta-feira, 19, por um choque de agendas. No evento, o prefeito chegou a ser mencionado, no microfone, por um militar que saudava autoridades, mas ele não esteve presente.



Questionado pelo O POVO, nesta segunda-feira, 22, sobre o motivo do não comparecimento e se havia sido convidado, Sarto respondeu: “Tinha uma outra agenda que tinha sido pré-estabelecida e não pude adequar minha ida ao momento que teve lá no ITA. Mas a secretária de Educação foi representando o município”, justificou, sem mencionar qual agenda teria gerado o conflito de horários.

Na última passagem de Lula por Fortaleza, em setembro do ano passado, Sarto participou de evento na sede do Banco do Nordeste (BNB), assim como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Já na primeira visita de Lula, em maio de 2023, Sarto não compareceu. Na ocasião, o prefeito recebeu um convite para participar do lançamento de um programa de Escolas de Tempo Integral, mas justificou ausência devido a um quadro de "síndrome gripal".

A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do ITA, ocorrida na base aérea de Fortaleza, contou com as presenças de Lula, Camilo, Elmano e outros aliados políticos.

O prefeito de Fortaleza é parte de um grupo político liderado por atuais adversários do trio de petistas, como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que romperam com o grupo de Camilo e Elmano ainda na eleição de 2022.

Desde o ano passado, Sarto e Elmano protagonizaram embates entre as gestões municipal e estadual em diversas searas; dentre elas divergências sobre obras públicas, saúde e outros temas. O prefeito chegou a cobrar reunião com o governador, que só ocorreu no início de agosto, oitavo mês da gestão de Elmano à frente do Ceará.