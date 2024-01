Assembleia buscará pacto para evitar brigas por causa de eleições

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão no podcast Jogo Político

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), disse que irá reunir o colégio de líderes do parlamento cearense para tentar firmar pacto para as questões das eleições municipais não respinguem nos trabalhos legilativos que retornam em fevereiro. O deputado foi entrevistado em edição especial do podcast Jogo Político nesta terça-feira, 23, e reconheceu o clima de acirramento comum em anos eleitorais, especialmente quando prefeituras estão em disputa.

"Sempre tem ocorrido isso a cada quatro anos nas eleições municipais, que é o acirramento, o tensionamento entre as lideranças, os deputados, cada um defendendo seus prefeitos, sua lideranças, seus vereadores na tribuna", relata.

Ele próprio pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro quer, então, repetir o que houve em outras eleições, quando outros presidente da Assembleia comunicaram aos deputados a intenção de evitar temas elitorais na tribuna da Casa.

Evandro admitiu ser "difícil", mas disse que a medida é para "não perder o controle".

É comum que os próprios deputados vierem candidatos a prefeitos ou apoiem um ou mais postulantes nos municípios que tem base eleitoral, tendo alguns parlamentares disputas em

algumas prefeituras.

"O que nós normalmente fazemos que é chamar os deputados, os parlamentares, para que a gente possa distencionar essa pauta política local nós estarmos evitando de levar para a tribuna da Assembleia. Eu sei que isso, muitas vezes, é difícil", disse.

E seguiu: "Agora no retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa, vamos votlar dia 2 de fevereiro e já iremos comunicar, atraves de uma reunião com a mesa diretora e colégio de líderes, para que os deputados possam evitar e mitigar um pouco essa questão dessas discussões na tribuna. Até porque fica um acirramento e nós perdemos o controle, que é justamente o que não queremos".