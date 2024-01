Brazão: "A PF está me fazendo sangrar"

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Sede da Polícia Federal em Brasília

Delatado como suposto mandante do assassinato de Marielle Franco, o ex-deputado Domingos Brazão afirma que não mandou matar a vereadora. A afirmação foi feita em entrevista ao portal Metrópoles nesta terça-feira, 23.

"Não mandei matar Marielle", garantiu. Além disso, ele disse viver um drama injusto em função da acusação. "Mas não tira mais meu sono".

Brazão é citado nas investigações da morte da vereadora e do motorista há mais de três anos. A inclusão do conselheiro nas investigações levou o caso a ser enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Como membro de tribunal de contas, Brazão tem direito a foro privilegiado.

Nesta terça-feira, voltou aos holofotes após o Intercept Brasil divulgar que Ronnie Lessa o aponta como mandante do crime em delação premiada. Lessa foi denunciado como responsável pelos disparos que mataram a vereadora do Psol e o motorista Anderson Gomes.

Para o ex-parlamentar, "ninguém lucrou mais com o assassinato da vereadora do que o próprio Psol". Na ocasião, Brazão também disse não conhecer Lessa e Élcio Queiroz, motorista que confessou ter dirigido o carro para o atirador no dia do assassinato de Marielle e de Anderson Gomes.

Ao Metrópoles, o ex-deputado do Rio de Janeiro garantiu não ter medo da investigação e que o uso de seu nome pode ser uma estratégia dos executores do assassinato para proteger alguém.

"Outra hipótese que pode ter é a própria Polícia Federal estar fazendo um negócio desse, me fazendo sangrar aí, que eles devem ter uma linha de investigação que vai surpreender todo mundo aí", afirmou Brazão.