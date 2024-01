"Tarefa é juntar, não alimentar problemas", diz Elmano sobre Luizianne e Camilo

Foto: FÁBIO LIMA Elmano com o diretor-presidente da Transnordestina Logística, Tufi Daher

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou a ausência da deputada e pré-candidata a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), na visita do presidente Lula (PT) a Fortaleza. O petista disse que sua tarefa é buscar unir o partido. Luizianne atribuiu a ausência ao tratamento recebido em outro evento com o presidente, ambos organizados pelo Ministério da Educação, de Camilo Santana (PT).

Minha tarefa como governador é buscar juntar, não alimentar problemas ocorridos. Temos que buscar superar. A companheira Luizianne é uma companheira muito importante para todos nós, seja como deputada, ex-prefeita ou liderança. Assim como o ministro Camilo (Santana). E assim como todas as lideranças do PT", disse, durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço de construção de lotes da Transnordestina, em Fortaleza. "Minha missão no partido é unir, unir o partido e os aliados", complementou.

Sobre a relação com a ex-prefeita, o governador voltou a reforçar a proximidade. "Minha amizade com a Luizianne é para além dessas situações. Somos amigos e militantes, juntos, há mais de 30 anos. Isso não se quebra de maneira nenhuma".

O governador disse ainda que, se não houver acordo sobre a candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza, os filiados devem decidir.

"O que eu tenho defendido é que, se nós não chegarmos a um entendimento, a base partidária decida a candidatura que deve disputar, representando a todos nós, ao PT e aos seus aliados. Uma candidatura para apresentar um projeto para Fortaleza e eu estou querendo que a gente possa acelerar o debate", afirmou..

Na avaliação do governador, o PT deve "acelerar o debate" com "duas perguntas básicas": quais e como resolver os principais problemas de Fortaleza.

No PT, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão protagoniza o debate interno sobre a corrida ao Paço Municipal ao lado da deputada federal Luizianne Lins.

Também são pré-candidatos Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais, cargo vinculado à Casa Civil; Larissa Gaspar, deputada estadual; e Guilherme Sampaio, deputado estadual em exercício. (Colaboraram Carlos Holanda e Ludmyla Barros, especial para O POVO)