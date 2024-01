Prefeito ex-aliado de Wagner se filiará ao PT

Foto: DIVULGAÇÃO Marcelão, prefeito de São Gonçalo do Amarante

Prefeito de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão se filiará ao Partido dos Trabalhadores (PT) nesta sexta-feira, 26, às 16 horas. A vitória de Marcelão em 2020, então no Pros, foi contabilizada como um triunfo da oposição estadual liderada por Capitão Wagner, atualmente no União Brasil. Assim como Vitor Valim (PSB), em Caucaia, Marcelão se deslocou progressivamente em direção ao campo governista. A filiação de Marcelo Teles era planejada, pelo menos, desde a metade do ano passado.

"Nesse momento tão especial para mim, quero te convidar para mais uma vez segurar firme em minha mão e, juntos, consolidarmos essa aliança que vem sendo construída, a favor de uma nova história e por amor a São Gonçalo do Amarante", publicou Marcelão no Instagram.

"Convido você para o meu ato de filiação no Partido dos Trabalhadores, que contará com a presença do Governador Elmano de Freitas. Venha fazer parte desse novo caminho de esperança e transformação", adiciona.

No vídeo gravado nessa terça-feira, 23, na assinatura de ordem de serviço para construção de dois trechos da ferrovia Transnordestina no Ceará, Marcelão aparece ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), que convida os moradores do Município para a filiação do prefeito ao "partido do Lula, no partido do Camilo, no partido do Elmano e no partido do povo São Gonçalo do Amarante."