Drone espião sobrevoou residência do governador no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação

Drone da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobrevoou a residência oficial do governador do Ceará em 2021, quando o cargo era ocupado por Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O drone dispunha de aparelho superpotente de escuta.

Dois agentes da Abin foram flagrados operando um drone, mas o caso foi arquivado em 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro (PL), sob alegação de que o procedimento se deu dentro de "parâmetros regulares". Os dois tinham sido alvo do processo administrativo.

Um deles havia sido coordenador de Operações de Meios Técnicos do Departamento de Operações da Abin. Ele havia sido nomeado por Alexandre Ramagem, hoje deputado federal e então diretor da Abin.

Em nota, o ministro da Educação lamentou o possível uso da Abin para perseguição de agentes públicos e disse confiar no trabalho da Polícia Federal.

"Lamento os fatos relatados hoje pela imprensa, que apontam que a Agência Brasileira de Inteligência, um órgão tão importante, tenha sido utilizado ilegalmente no Governo anterior para perseguição de pessoas públicas. E confio no trabalho da Polícia Federal para apurar responsabilidades, de forma a garantir a preservação do papel da Abin no fortalecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil", disse.