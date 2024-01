Foto: Divulgação/ MPCE  Prefeito de Milhã e empresários são alvos de investigação por suspeita de corrupção

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, 25, nas cidades de Fortaleza, Milhã e Iguatu. Dentre os alvos da Operação "Facciata" estão o prefeito de Milhã, distante 300 km de Fortaleza, Luiz Alan Pinheiro Macêdo (PSB), o controlador-geral do Município, Paulo Isaac Pinheiro, e empresários locais.

A investigação apontou irregularidades em contratos entre a Prefeitura de Milhã e empresas de locação de veículos, limpeza pública e fornecimento de combustíveis.

Por este motivo, também foi determinada a suspensão, pelos próximos seis meses, dos acordos firmados entre a Prefeitura de Milhã e as empresas envolvidas.

A Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos para dar seguimento às investigações.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

 A operação foi intitulada "Facciata", em referência à palavra de origem italiana que significa "fachada". A investigação recebeu esse nome porque uma das empresas envolvidas na coleta de lixo e locação de veículos valia-se de "laranjas" para prestar os serviços.

Natural de Solonópole, Alan Macêdo foi eleito pelo PL, em 2020, mas se filiou no ano passado ao PSB. Nas eleições de 2022, quando estava no PL, ele apoiou Roberto Cláudio (PDT) a govenador. O partido dele na época estava ao lado de Capitão Wagner (União Brasil).

A filiação ao PSB ocorreu no dia da posse do ex-deputado estadual Eudoro Santana como presidente do partido.

Apesar de estar ocupando o posto pela primeira vez, o gestor foi secretário de Finanças do município de Milhã, de 2013 a 2016, e ocupou os cargos de assessor técnico da Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza; assessor técnico da Secretaria de Governo da Capital e assessor técnico da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza.

Milhã é localizado no Sertão Central do Ceará, na microrregião de Senador Pompeu.

A ação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ocorreu por meio da Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), com o apoio da Polícia Civil.