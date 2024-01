Após ser obrigado a deixar as atividades no gabinete, o vice-prefeito de Caucaia (RMF), Deuzinho Filho (União Brasil), respondeu ao corte de verbas que o atual gestor do Município, Vitor Valim (PSB), decretou. A iniciativa de Deuzinho consiste em atender a população em um "gabinete itinerante" montado em praças públicas de Caucaia.

A primeira ação foi realizada nesta sexta-feira, 26, como resposta ao ofício encaminhado pela Secretaria de Governo de Caucaia a Deuzinho, cujo texto comunicava uma redução significativa nos valores destinados ao gabinete do vice-prefeito.

Como consequência do corte de verba, Deuzinho anunciou, no último dia 11, que estaria encerrando as atividades da Casa de Projetos Yara Guerra, sediada no centro da cidade, onde seu gabinete operava.

"Ouvi as vozes dos cidadãos em praça pública, atendendo às suas demandas com determinação e coragem. Podem tentar retirar-me tudo, mas a vontade de seguir adiante e trabalhar incisivamente em prol de Caucaia persiste", afirmou o vice-prefeito.

O Gabinete Itinerante seguirá realizando as atividades, com o intuito de atender o maior número de cidadãos do município. (Luíza Vieira, especial para O POVO)