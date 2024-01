A secretária de Bem-estar Animal de Maracanaú, Larissa Camurça, lançou pré-candidatura à Prefeitura de Pacatuba. Os municípios vizinhos ficam na Região Metropolitana de Fortaleza. Ao lado do marido, o ex-prefeito de Maracanaú e deputado estadual Firmo Camurça (União Brasil), ela se dirigiu ao cartório eleitoral nesta sexta-feira, 26, para transferir domicílio eleitoral.

"Estamos indo em direção ao cartório eleitoral para fazer nossa transferência de título. Estou aqui com meu amor, deputado estadual Firmo Camurça e com os dois vereadores da mudança", disse Larissa em postagem no Instagram.

Um dia antes de anunciar a transferência, na quinta-feira, 25, Larissa visitou uma das principais vias de Pacatuba, a Avenida A, no Jereissati III. Na ocasião, a agora pré-candidata cumprimentou moradores da localidade.

A situação de Larissa reflete o que já acontece pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Prefeitos e ex-prefeitos investem no lançamento de candidaturas de parentes em cidades vizinhas.

Ainda em Maracanaú, o prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) tem a prima como pré-candidata em Caucaia. Emília Pessoa (PSBD), que também deputada estadual, já pleitiou a vaga em 2020, mas ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura, com 32.492 votos.

Em Aquiraz, ocorre situação parecida. O atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Gonçalves, é filho do chefe do Executivo Municipal de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL).