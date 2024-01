O deputado estadual Davi de Raimundão (MDB) lançou pré-candidatura à Prefeitura de Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza, na região do Cariri.

Em 2020, ele concorreu a vice-prefeito na chapa do suplente de deputado federal e assessor especial do governador Elmano de Freitas (PT), Nelinho Freitas (MDB). Ambos foram derrotados por Glêdson Bezerra (Podemos), que visa a reeleição em 2024.

O pai dele, Raimundo Macêdo, o Raimundão, foi prefeito de Juazeiro do Norte de 2005 a 2008 e novamente de 2013 a 2016.

Empossado presidente municipal do MDB em Juazeiro do Norte no último dia 4, Raimundão articulou a candidatura do filho diretamente com o presidente do MDB Ceará, depuitado federal Eunício Oliveira. As conversas culminaram no anúncio da pré-candidatura de Davi de Raimundão, feita pelo próprio Eunício, por meio do perfil nas redes sociais.

"Recebendo o nosso deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, Davi de Raimundão. Nossa construção política em Juazeiro do Norte é feita com bases sólidas. Temos serviço prestado à região. A vontade de fazer mais pelos juazeirenses é o nosso alicerce", escreveu o deputado federal. (Ludmyla Barros, especial para O POVO)