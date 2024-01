PDT e PSDB querem formar frente de oposição ao PT nos municípios do Ceará

Foto: Reprodução/Instagram Roberto Cláudio PDT e PSDB/Cidadania promoveram evento sobre segurança pública e fortaleceram parceria

Em processo de reconstrução no Ceará, o PDT trabalha para atrair pré-candidatos para lançar a prefeito, vice ou para vereador nas próximas eleições. A intenção é que a sigla dê uma guinada, deixando de vez o governismo para integrar uma frente de "oposição", como avalia o presidente municipal do partido em Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio. Segundo ele, não há espaço para todas as siglas que compõem o arco de aliança do governo de Elmano de Freitas (PT) seguirem unidas em disputas locais.

"Tem muitas novidades boas vindo aí, filiações novas, muitas pré-candidaturas, muito mais do que a gente mesmo imaginou no começo, pelo PDT. E o principal é um sentimento que esse tipo de hegemonia, com todo mundo dentro do governo, ela não consegue se expressar na política local", disse ao O POVO.

"Muita gente que está inconformada com esse poder autoritário e excessivo do governo está procurando no PDT como caminho de independência, ou dizer, ser uma oposição mais qualificada. A gente tá muito feliz com quem que tem visto, mas não queria antecipar por enquanto", ressaltou ainda.

Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza e presidente estadual do PSDB, afirma que o PDT é aliado de primeira hora e que a sigla vai se aliar a projetos "liderados por partidos que estão numa frente de oposição ao governo do Estado".

"Estamos trabalhando para que o PSDB primeiro tenha a presença nos municípios de todo o estado do Ceará. Segundo, a constituição de alianças em alguns lugares. A aliança é com um projeto liderado pelo PSDB, em outros o PSDB vai apoiar projetos liderados pelo PDT, principalmente essa parceria a gente quer no ela no maior número de municípios, como temos aqui em Fortaleza", afirmou ao O POVO.

O gestor definiu as prioridades e deu indícios de como deve ficar a composição nos grandes colégios eleitorais do Ceará.

Em Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos) tentará a reeleição e deve ter tucanos apoiando a candidatura. Mesmo o Podemos na base do governo, o Município terá uma candidatura petista, sendo o nome mais cotado o do deputado estadual Fernando Santana, tido como "plano A" da sigla. O MDB confirmou Davi de Raimundão como pré-candidato.

Em Itapipoca, PSDB irá lançar o ex-prefeito do município, João Barroso, com o apoio, segundo Élcio, do União Brasil. "Em vários municípios, nós teremos aliados ao projeto PSDB, em outros o PSDB vai se aliar a projetos liderados por partidos que estão numa frente de oposição ao Governo do Estado preferencialmente. Nossa aliança é com o PDT", disse ainda.

Em Caucaia, já está posto o nome da deputada estadual Emília Pessoa. No Crato, é Lucas Brasil. Em Massapê, o investimento será do secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza, Osires Pontes. "Massapê para nós é muito estratégico porque o PSDB tem uma história com a cidade de Massapê, estamos dialogando sobre o Maracanaú, estamos dialogando na Região Metropolitana e outros municípios como Beberibe".

Élcio afirmou que deve procurar em breve o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL) para debater sobre o Município. Lá, Acilon não pode se candidatar e está em limbo partidário após deixar a presidência do PL e afirmar que irá tentar uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza.

"Estamos conversando também com o PDT sobre Sobral especificamente", disse ainda. No município, Ivo Gomes (PDT) não pode se candidatar. Ele deve deixar o partido em breve junto com o irmão Cid.