Trump consolida favoritismo e puxa fortalecimento da direita global

Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Donald Trump enfrenta 91 acusações penais

Um novo confronto entre Joe Biden e Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos se tornou mais provável com a vitória do ex-presidente republicano nas primárias do estado de New Hampshire, consolidando o favoritismo na corrida pela indicação republicana.

A perspectiva de um Trump ainda mais radicalizado recolocar a extrema-direita à frente da nação mais poderosa do planeta é impulso extra tendência que avançou em 2023. Na Argentina, o presidente é Javier Milei, autodeclarado "liberal libertário" — e atualmente enfrentando grandes protestos. Na mesma semana de novembro, o líder da extrema-direita Geert Wilders venceu as eleições legislativas com uma agenda anti-imigração e contra a permanência na União Europeia.

Na Europa, aliás, as eleições de junho têm projeção de fortalecimento da direita. Cenário internacional que anima o conservadorismo brasileiro, mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estar declarado inelegível e apesar de governos de direita recém-empossados, como Milei na Argentina e Daniel Noboa no Equador, enfrentarem problemas.

Para o bolsonarismo, o desempenho de Trump é particularmente simbólico. A eleição do ex-presidente eo 2016 foi prenúncio e inspiração para Bolsonaro. Os filhos do ex-presidente brasileiro inclusive estabeleceram conexões com Steve Bannon, polêmico assessor de estratégia do extremismo conservador nos Estados Unidos. Em 2020, quando Trump e Bolsonaro estavam no poder, o filho do ex-presidente brasileiro, deputado Eduardo Bolsonaro, postou no então Twitter: "Acontece nos EUA, acontece no Brasil".

Cenário nos Estados Unidos

Na disputa pela Casa Branca, são previstos dez meses de nervosismo e tensão política depois que a única adversária restante para a indicação republicana, Nikki Haley, sofreu uma dura derrota na terça-feira, 23, que a deixou sem chances realistas de desafiar o ex-presidente (2017-2021) .

Trump, de 77 anos, antecipou a retórica polarizada que a campanha das presidenciais de novembro terá com um discurso da vitória agressivo, no qual atacou Haley por sua "noite muito ruim" e inclusive fazendo críticas a seu vestido.

Até mesmo o democrata Biden, de 81 anos, aceitou que "agora estava claro" que terá uma revanche com Trump — que pesquisas sugerem que muitos eleitores não querem de volta — e alertou que o futuro da democracia americana depende dos resultados de novembro.

Haley, ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, esperava surpreender no estado do nordeste do país, mas Trump — ex-chefe dela — venceu com cerca de 54% contra 43%, com quase 91% dos votos apurados.

Depois de ter atropelado os adversários na primeira votação da campanha no estado de Iowa, Trump já sentenciou que quando as primárias chegarem ao estado natal de Haley, a Carolina do Sul, em fevereiro, "vamos vencer facilmente".

Trump reforçou a mensagem de extrema direita, sem nenhum indício de se aproximar dos eleitores mais moderados que apoiavam Haley, alguns deles preocupados com as 91 acusações penais que o bilionário republicano enfrenta.

Em certo momento, enquanto dizia palavrões na TV em pleno horário nobre, Trump assegurou que os Estados Unidos são um "país falido" e carregou seu discurso com alertas assustadores sobre os problemas da imigração ilegal e afirmações falsas sobre a derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Reação de Biden



Biden se manifestou após a vitória de seu cada vez mais provável adversário. "Agora está claro que Donald Trump será o candidato republicano", disse.

"E minha mensagem ao país é que o que está em jogo não podia ser maior. Nossa democracia, nossas liberdades pessoais, do direito a escolher ao direito de votar", afirmou Biden em nota.

A campanha tinha começado, inclusive, a vender produtos inspirados em uma possível revanche, incluindo uma camiseta com o lema: "Juntos venceremos Trump. Outra vez".

No entanto, Haley insistiu em que a corrida está "longe de terminar" e disse a seus seguidores que os democratas na verdade querem enfrentar o populista de direita Trump devido a seu histórico de ser um semeador do "caos".

"Sabem que Trump é o único republicano do país a quem Joe Biden pode derrotar", acrescentou Haley, de 52 anos, que recentemente intensificou os ataques ao ex-presidente, apontando sinais de deterioração cognitiva.

Porém, nenhum republicano venceu as duas disputas iniciais e não conseguiu a indicação do partido.

"Acredito que agora sim é uma corrida entre Trump e Biden", disse Keith Nahigian, veterano de seis campanhas presidenciais e ex-membro da equipe de transição de Trump.

Biden em campanha sob pressão das múltiplas frentes abertas no mundo

Os dias em que Joe Biden caminhava por Kiev como porta-estandarte da Ucrânia contra a Rússia já se foram. Quase um ano depois, o presidente dos Estados Unidos parece estar sob pressão, devido a uma guerra estagnada e ao conflito em Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas ameaça incendiar o Oriente Médio, com consequências imprevisíveis.

O conflito já desencadeou ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, próximos do Irã, contra navios que navegam através do Mar Vermelho e do Golfo de Áden, e ofensivas de grupos pró-iranianos contra as tropas americanas no Iraque e na Síria. Em ambos os casos, Washington contra-atacou.

Os Estados Unidos não estão em guerra, mas essa multiplicação de zonas de tensão — como a fronteira com o México, devido à migração irregular — representa um desafio para o democrata de 81 anos, em plena campanha pela reeleição em novembro.

Em particular, porque seu provável adversário nas eleições, o ex-presidente republicano Donald Trump, aproveita a oportunidade para acusá-lo de fraqueza.

Na política externa, o índice de aprovação de Biden não vive seu melhor momento: 58,8% dos americanos desaprovam sua gestão, contra 36% que aprovam, segundo pesquisas compiladas pelo site RealClearPolitics entre meados de dezembro e meados de janeiro.

Um paradoxo para um presidente que, ao vencer as eleições, anunciou que os Estados Unidos estavam "de volta" ao cenário internacional depois dos anos Trump e que se orgulha de ter restaurado alianças com a Otan e a Ásia-Pacífico.

O peso da guerra na Ucrânia é enorme. Biden liderou uma vasta coalizão internacional para apoiar este país após a invasão russa em fevereiro de 2022, sem arriscar um confronto direto com Moscou.

Agora enfrenta uma relativa fadiga nos Estados Unidos, onde muitos estão relutantes em manter o financiamento a Kiev sem resultados tangíveis.

O forte apoio de Joe Biden a Israel em sua guerra contra o Hamas, lançada em resposta ao ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro, também provoca tensões entre os eleitores progressistas.

Alvo

Os republicanos fizeram de Kamala Harris um alvo. Consideram que não está apta para assumir a Presidência se algo acontecer a Biden, de 81 anos. A campanha democrata avalia, ao contrário, que sua voz poderia ser crucial junto às mulheres, às minorias étnicas e aos eleitores jovens. "O que Kamala está fazendo, bem ou mal, tem muita força entre as mulheres jovens", disse a ex-secretária de imprensa de Trump, Kayleigh McEnany, à emissora de TV conservadora Fox News