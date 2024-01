Eleito presidente do Psol de Fortaleza, Técio Nunes pode ser candidato à prefeitura

Foto: Ascom Psol Ceará Técio é casado com a secretária da Juventude, Adelita Monteiro

Meses após iniciar o debate se apresentaria candidatura em Fortaleza, o Psol bateu o martelo e agora se articula para lançar um pré-candidato na Capital. A sigla integra a base do governo Elmano de Freitas (PT), com a secretaria de Juventude, Adelita Monteiro. No último sábado, 27, o produtor cultural Técio Nunes, que faz parte da mesma ala da secretária, foi eleito presidente do Psol de Fortaleza.

Foi a primeira vez que uma convenção municipal foi realizada para definir o comando na Capital. Após a votação, a chapa 01 - Psol popular venceu com 35 votos, enquanto que a chapa 02 obteve 18 votos. Na primeira reunião da nova executiva municipal, ainda sem data para ser realizada, será escolhida a composição da executiva e nomeado o pré-candidato do partido para concorrer às eleições municipais de Fortaleza em 2024.

A sigla já registra a pré-candidatura da professora de Ciências Maya Eliz. Mulher trans e militante de um coletivo chamado "Rua, juventude anticapitalista", Maya é apoiada pelo deputado estadual Renato Roseno (Psol).

No entanto, a maioria do Psol, atualmente, é composta pelo grupo de Adelita. O grupo também fala em candidatura própria e cogita lançar justamente o nome de Técio, também presidente da federação Psol/Rede no Ceará.

"Nós temos um partido para fortalecer para fazer com que o Psol seja de fato uma alternativa política de esquerda pro Ceará e do Brasil para Fortaleza", disse ele sobre o momento político da sigla.

Ele ressaltou que deve tentar construir uma "unidade partidária" e disse ainda que se construir uma "alternativa política "não está sendo fácil". "Nós temos que apostar na construção programática, nas propostas, saber, entender e ler quais são as demandas do nosso povo", afirmou. O presidente citou a candidatura de Guilherme Boulos (Psol) em São Paulo para ter "pé no chão" na construção O deputado será apoiado pelo PT e aparece na liderança nas pesquisas de intenção de voto.