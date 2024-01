PL usará nomes nacionais para impulsionar campanha em Caucaia

Foto: Júlia Duarte PL colocou a candidatura do Coronel Aginaldo em Caucaia entre suas prioridades

Ainda é dúvida quem deve ser o vice na chapa do PL em Caucaia, mas a sigla consolida ainda mais a intenção de trabalhar o nome de Coronel Aginaldo no município. Nas próximas semanas, nomes nacionais do PL devem cumprir agenda na cidade na esteira do que aconteceu no último sábado, 27, quando a senadora Damares Alves participou de evento junto de outros nomes da cúpula do PL no Estado.

Na segunda quinzena de fevereiro, deve chegar ao Ceará o senador Magno Malta (PL) que deve acompanhar comitiva no Parque Potira ou no Nova Metrópole, bairros populosos de Caucaia. Em março, deve ser a vez do deputado federal Nikolas Ferreira (PL). "São previstas dezenas de eventos de pré-candidaturas neste município para que eles (a população) saibam quem é seu pré-candidato", disse Aginaldo.

Ele ressaltou ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando perguntado se outros candidatos no município tentariam as bênçãos do ex-mandatário. Um caso seria Deuzinho Filho (União Brasil), pré-candidato, que tem histórico de apoio a Bolsonaro, sendo, inclusive, um dos pontos de divergência entre ele o prefeito Vitor Valim (PSB), que escolheu rumar com o grupo do ministro Camilo Santana (PT) e apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Estamos aqui como uma missão do presidente de honra (Bolsonaro), como uma missão do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Decidimos essa pré-candidatura há dois meses, está batido e assinado", afirmou.

O posto de vice, no entanto, ainda está em aberto. Alguns nomes são cogitados, conforme Aguinaldo, mas ainda é precoce o anúncio. "Será um filho de Caucaia que estará nessa jornada como pré-candidato a vice-prefeito. Vamos deixar lá pra março, seguindo as etapas da pré-campanha, fazendo alianças e falando com as pessoas. No momento certo, a gente vai anunciar", complementou.

Ele considerou ser possível que o nome seja de outro partido que tenha "identificação com o partido e os princípios do PL". Dirigentes do Novo chegaram a compartilhar agenda do coronel em outros momentos. Após a desistência de Valim de tentar reeleição, o presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto avaliou que sua sigla deverá manter dialogo com o União Brasil, que tem o vice-prefeito Deuzinho como pré-candidato.

Em Fortaleza, a vaga também segue em aberto. Setores do partido acreditam em uma chapa pura. A deputada Dra. Silvana destacou que houve uma tentativa de filiar o senador Eduardo Girão (Novo). "Eu convidei o senador para vir para o PL, gosto dele, caráter irrepreensível, mas ele disse que deseja permanecer no Novo. O PL todo está nessa torcida, inclusive o André Fernandes e o Valdemar, sempre foi nosso desejo", afirmou ao O POVO.

Bolsonaro tem intensificado sua articulação nas eleições de 2024 e insistido em candidaturas pelo Brasil. O ex-presidente organizou transmissão ao vivo ontem ao lado dos três filhos envolvidos na política para "formação de candidatos e lideranças". O clã deixou claro que a sigla vai disputar "todos os espaços" e que a eleição será polarizada com candidatos de Bolsonaro contra a "esquerda", em menção ao presidente Lula.

As transmissões ao vivo foram amplamente utilizadas por Bolsonaro durante o período que ocupou a Presidência da República, para divulgar suas ações, se comunicar com seus seguidores mais fiéis e atacar oponentes. Em outubro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou três ações que pediam a inelegibilidade do ex-presidente em razão do uso dos Palácios do Planalto e do Alvorada para fazer transmissões ao vivo e conceder entrevistas durante a campanha eleitoral.