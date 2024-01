Elmano tem forte indisposição e vai ao hospital

Foto: Samuel Setubal Governador Elmano de Freitas tem enfrentado problemas de saúde

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), cancelou a agenda desta segunda-feira, 29, por problema de saúde. Ele informou ter tido "forte indisposição" e foi levado ao hospital. O chefe do Poder Executivo estaduak enfrenta quadro de pneumonia desde o início do mês e chegou a ter sido hospitalizado em outra ocasião.

"Informo que voltei a sentir uma forte indisposição ontem (domingo) à noite, quando estava com minha família, e tive que retornar ao hospital para medicação e novos exames. Permanecerei sob observação por orientação médica, tendo que cancelar minha agenda", escreveu Elmano em seu perfil nas redes sociais".

Na manhã de segunda, Elmano visitaria a região Cariri, para a inauguração de Escolas Profissionalizantes de Tempo Integral nas cidades de Farias Brito e Marco.

O governador havia apresentado os sintomas no início do mês, tendo dado entrada Hospital Prontocardio, em Fortaleza, e cancelado compromissos no dia 15 de janeiro. Ele só voltou a ter agenda pública no fim daquela semana, em 19 de janeiro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou Fortaleza para lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea.

Além disso, no fim do ano passado o gestor também chegou a cancelar compromissos, desta vez em razão de "forte rouquidão e sintomas gripais".