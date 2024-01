Prefeito reassume por decisão da Justiça

Foto: Reprodução/REDES SOCIAIS PREFEITO de Pacajus, Bruno Figueiredo (à direita), e o vice, Francisco Fagner, que reassumiram os mandatos

A cerimônia de posse de prefeito eleito de Pacajus, Bruno Figueiredo (PDT), e do vice-prefeito, Francisco Fagner (União Brasil), ocorreu na noite desta terça-feira, 30, após decisão judicial determinar o retorno dos gestores ao comando da Prefeitura do Município, distante 57 quilômetros de Fortaleza, localizado na Região Metropolitana.

O retorno de ambos à Prefeitura marca uma reviravolta políticos nos últimos turbulentos meses na política de Pacajus. Prefeito e vice reempossados haviam tido os mandatos cassados em setembro passado, em decisão da Câmara, por acusações de nepotismo. O placar pela cassação de Figueiredo foi de 10 votos a 0 entre os vereadores.

No último mês de novembro, foi realizada eleição indireta, pela própria Câmara, para eleger um prefeito para mandato tampão, que iria até dezembro de 2024, prazo para o qual Figueiredo havia sido eleito para governar.

Na eleição indireta, foi eleito prefeito o então presidente da Câmara Municipal, Tó da Guiomar (União Brasil). O parlamentar recebeu 8 dos 10 votos dos membros da casa legislativa. O então vereador já vinha desde setembro como prefeito interino, mas renunciou ao mandato parlamentar para poder assumir em definitivo como prefeito.

De acordo com o advogado de Figueiredo, Tiago Ponte, a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) "reconhece a aplicação imediata da setença proferida pelo juiz Alfredo Rolim, da Comarca de Pacajus".

"Isso quer dizer que a decisão que concede a segurança e reconhece os vícios do processo de cassação, agora tem efeito imediato. Logo, o prefeito Bruno vai ter que tomar posse e dirigir o Município de Pacajus", explica o advogado em vídeo compartilhado pelo deputado federal Eduardo Bismarck (PDT).

Nas redes sociais, o parlamentar comemorou a decisão e confirmou presença na cerimônia de posse. Para Eduardo, os gestores foram "injustamente afastados do mandato, mas hoje a Justiça foi feita".

No mês em que foi afastado, o prefeito causou polêmica ao passar a exigir trabalho voluntário para os estudantes universitários do Município terem direito ao transporte fornecido pela Prefeitura para se deslocarem para as aulas na Capital.

Tanto Bruno como Tó foram procurados pelo O POVO, mas não responderam até a edição desta matéria.