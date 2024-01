Vereador diz que foi coagido a dirigir para criminosos

Foto: Câmara Municipal de Choró Neto Carneiro, vereador de Choró

O vereador de Choró Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, conhecido como Neto Carneiro (PL), negou a acusação de que teria cometido um homicídio na cidade de Quixadá, no Sertão Central. A nota foi divulgada pela Câmara do Município. O documento acrescenta que o vereador diz ter sido coagido a conduzir os acusados, mediante ameaça com arma de fogo.

Na nota, a casa legislativa, representada pelo presidente Antônio Francisco Delmiro (PL), o Prof. Toinho Delmiro, informa que, por ora, se resguardará do caso e espera "comunicação formal" do vereador, que se encontra preso.

"Diante do fato que o vereador nega ter participado de qualquer ato criminoso; diante do fato do vereador alegar ter sido coagido a conduzir os acusados, mediante ameaça com arma de fogo e sem saber do que se tratava; diante do fato que as autoridades policiais ainda estão realizando investigações a respeito do ocorrido; e diante do fato que a Justiça não formou seu convencimento a respeito do possível envolvimento do vereador no crime do qual é acusado; a Casa decidiu aguardar", afirma o texto.

A assessoria jurídica da Câmara acompanha o caso.