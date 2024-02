Alckmin, governadores e prefeito do Recife em ato

Foto: FCO FONTENELE Geraldo Alckmin, vice-presidente da República

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), é uma das presenças confirmadas no evento de filiação do PSB no próximo domingo, dia 4, no Centro de Fortaleza, às 9 horas, no Salão Atlantic Hall do Marina Park Hotel.

Também são aguardados os governadores da Paraíba, João Azevedo (PSB), e do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), além do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, são outras presenças previstas, assim como o governador cearense Elmano de Freitas (PT).

Foram convidados, ainda, os senadores do PSB: Ana Paula Lobato (MA), Chico Rodrigues (RR), Flávio Arns (PR) e Jorge Kajuru (GO).

Outra presença aguardada é a do líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, que inclusive é cotado para também vir a se filiar ao PSB.