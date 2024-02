Deputados aguardarão e seguirão no PDT

Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados Eduardo Bismarck

Neste primeiro momento, os deputados do PDT não devem migrar para o PSB. O ato de filiação de um grupo de prefeitos e do senador Cid Gomes será no próximo domingo, dia 4, às 9 horas.

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) entende que "há uma grande probabilidade de os federais saírem na janela [partidária], mas o momento não é de falar nem de pensar nisso. O momento agora é de analisar como será o tratamento dado pelo partido aos federais nesses próximos meses de mandato, neste ano e no ano que vem", segundo ele. A janela partidária para deputados será em março de 2026.

O parlamentar afirma que tudo dependerá do clima de relacionamento dentro do PDT. "Porque a gente se elegeu foi para ficar no mandato. Já houve aquele negócio que não respeitaram a gente, chamaram a gente de descartáveis, não respeitaram o interesse da maioria. Então, assim, já houve esse episódio que é muito grave, né? Uma perseguição do partido. Vamos ver como é que o partido vai se comportar com os deputados federais; se vão começar esse ano perseguindo a gente, tirando das comissões, demitindo de cargos", afirmou.

No entanto, Bismarck explica que "a princípio, os deputados estão dentro do PDT conforme foram eleitos". Questionado sobre a situação dos deputados estaduais, o parlamentar disse preferir "não responder em nome de ninguém", mas entende como "quase que certa" a ida do grupo para o PSB, junto com Cid. Dez deputados estaduais pedetistas e mais quatro suplentes pediram na Justiça aval para se desfiliar.

"Quando eles tiverem essa segurança jurídica, aí eu imagino que eles vão migrar de partido, vão ver para qual partido migrarão e que, muito provavelmente, seguirão todos eles, quase como certo, ao destino de Cid. Eu boto isso como uma coisa resolvida, mas não quero bater o martelo".

Além disso, ele analisa que os pedetistas da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) apenas escolherão um rumo após resposta positiva da Justiça.